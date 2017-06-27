В ЦОДД пообещали не допустить коллапса во время ЧМ-2018





"Проведение чемпионата - большая нагрузка на город, потому что Москва должна обеспечить особые условия проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому в окрестностях, которые прилегают к стадионам "Лужники" и "Спартак", вероятно будут некоторые затруднения, по крайней мере отклонение от привычной нормы жизни. В Москве транспортного коллапса не будет, это 100%. Транспортный комплекс полностью готов к проведению чемпионата и сделал все для того, чтобы движение было нормальное и для жителей, и для гостей города", - сказал Евсин.



Он отметил, что к проведению чемпионата в Москве также будут установлены дополнительные средства видеонаблюдения, светофоры и изменится организация дорожного движения. Кроме того, центр будет отслеживать передвижение автобусов с организаторами и участниками чемпионата.



"Во время проведения Кубка конфедераций мы осуществляли наблюдение за 50 автобусами, которые обеспечивали передвижение клиентских групп. Они все были введены в региональную навигационную информационную систему, - пояснил Евсин. - Мы понимали, где они находятся, на карте они отображались в виде футбольных мячей". Во время чемпионата мира таких автобусов будет не менее 300, и за каждым из них будет осуществляться контроль.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в столице с 14 июня по 15 июля 2018 года: ранее сообщалось, что для перевозки болельщиков могут задействовать



Также стало известно, что сборные Англии и Германии



ГКУ "Центр организации дорожного движения" не прогнозирует серьезных затруднений в движении в Москве во время чемпионата мира по футболу-2018. Об этом журналистам сообщил начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин, которого цитирует агентство "Москва" "Проведение чемпионата - большая нагрузка на город, потому что Москва должна обеспечить особые условия проведения чемпионата мира по футболу. Поэтому в окрестностях, которые прилегают к стадионам "Лужники" и "Спартак", вероятно будут некоторые затруднения, по крайней мере отклонение от привычной нормы жизни. В Москве транспортного коллапса не будет, это 100%. Транспортный комплекс полностью готов к проведению чемпионата и сделал все для того, чтобы движение было нормальное и для жителей, и для гостей города", - сказал Евсин.Он отметил, что к проведению чемпионата в Москве также будут установлены дополнительные средства видеонаблюдения, светофоры и изменится организация дорожного движения. Кроме того, центр будет отслеживать передвижение автобусов с организаторами и участниками чемпионата."Во время проведения Кубка конфедераций мы осуществляли наблюдение за 50 автобусами, которые обеспечивали передвижение клиентских групп. Они все были введены в региональную навигационную информационную систему, - пояснил Евсин. - Мы понимали, где они находятся, на карте они отображались в виде футбольных мячей". Во время чемпионата мира таких автобусов будет не менее 300, и за каждым из них будет осуществляться контроль.Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в столице с 14 июня по 15 июля 2018 года: ранее сообщалось, что для перевозки болельщиков могут задействовать автобусы без водителей , однако сейчас об этом ничего не известно. В конце 2016 года сообщалось, что к чемпионату мира в Москве организуют дополнительные выделенные полосы . Правда, отмечалось, что они будут действовать только в дни матчей, а ездить по ним смогут автобусы с болельщиками. Для организации выделенных полос рассматривались участки улиц в районе стадионов "Лужники" и "Спартак", где пройдут футбольные матчи - Хамовнический Вал и Косыгина, Фрунзенская набережная, Волоколамское шоссе.Также стало известно, что сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве на предстоящем чемпионате мира из-за дорожной ситуации. Футбольная ассоциация Англии исключила Москву в качестве потенциальной базы размещения английской сборной, опасаясь, что команду ждут такие же проблемы с пробками, что и во время чемпионата в Бразилии 2014 года. Более предпочтительными городами для размещения сборной источники ESPN называют Сочи, Волгоград или Нижний Новгород. А представители сборной Германии совершили несколько поездок по России и выбрали юг страны, в особенности условия и климат Сочи.