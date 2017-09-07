С дома в центре столицы сняли памятный знак Борису Немцову, установленный жильцами

Отмечается, что активисты написали заявление в полицию "с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску". Как пишет "Эхо Москвы", жильцы дома 9 по Климентовскому переулку полагают, что стены дома являются общим имуществом, а табличка - их собственностью, и рассматривают ее снятие как акт вандализма и самоуправства.
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"Главарем у них был Игорь Брумель, бывший муниципальный депутат района Замоскворечье. Этот Брумель жестоко продул на выборах в воскресенье, из депутатов его жители района в шею вытолкали. Вот он и бесится - хоть чем-то хочет отыграться. Отыгрались на памяти Немцова, скоты", - прокомментировал ситуацию с движением SERB правозащитник Сергей Пархоменко. По его словам, собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу.
Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков рассказал "Медузе", что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества. 9 сентября он уже подал заявление о готовящемся преступлении в ОВД Замоскворечье.
Новую доску на доме устанавливать пока не планируют. "Это будет смешно, как перетягивание каната: мы вешаем - они снимают. Сначала надо наказать преступников, затем мы вернем доску на место", - добавил Марков. Известно, что участники движения регулярно устраивают нападения и акции против оппозиционеров, однако в большинстве случаев эти нападения не имели особых последствий.
Так, в августе прошлого года активисты движения облили фекалиями журналистку Юлию Латынину, а в сентябре один из активистов облил мочой фотографии выставки американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения" в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Активист получил семь суток ареста, но выставку пришлось закрыть.
Мемориальную табличку с надписью "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года" установили на доме политика 7 сентября. Решение об ее установлении на фасаде дома приняли собственники квартир дома. Голосование за установку мемориала организовал муниципальный депутат Сергей Марков, который живет в этом доме.
В тот же день власти Москвы заявили, что установка таблички не была согласована с городскими властями, и доску могут демонтировать. Ранее представитель ведомства говорил, что мемориалы устанавливаются только через 10 лет после смерти человека или через два года - по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей. Отвечая на вопрос, почему городские власти ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски, вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил "Интерфаксу", что префектура, которая проводит рейды по выявлению незаконно установленных объектов, "не доехала до дома, где установили табличку Немцову".