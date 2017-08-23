Блогер проверил качество свежего благоустройства на Садовом": "Половину уже надо переделывать"





"Сегодня прошелся по участку Садового кольца от Смоленской-Сенной площади до Неопалимовского переулка и обратно по внутренней стороне Садового. Там плохо. Там всё очень плохо, - пишет блогер.- С одной стороны - недостатки можно еще успеть устранить, с другой - качество работ такое, что нужно не недостатки устранять, а половину переделывать".



Так, бордюрные камни не закреплены и расползаются и по горизонтали, и по вертикали, поэтому неудивительно, что многие из них побиты. По всей внешней стороне кольца отсутствуют водосточные лотки, а в одном месте водосточную трубу разместили на высоте метра от земли. "При таком ее расположении уже и не важно, есть под ней лоток или нет - вся вода будет на тротуаре", - поясняет юрист. Лотки на противоположной стороне Садового кольца представляют собой целый ряд и заканчиваются углами в бордюре, ведя "в никуда".



Кроме того, местами нарушен рисунок укладки плитки, почти везде она не закреплена и шатается, в самой укладке оставлены непонятные дыры, а канализационные люки лишены опоры и "держатся" только за плитку. Сами же рабочие не умеют аккуратно резать плитку и замазывают огрехи цементом.



Вместо гранитных бортов, служащих бордюрами вокруг газонов, установлены деревянные муляжи - брусья, крашенные в серый цвет. А заменой стальным границам газонов служит фанера. "Как ее потом будут менять не повредив уже постеленный газон - не понимаю. Видимо, менять не будут вообще", - делает вывод блогер. Зато в ходе работ в перечень благоустраиваемых мест не попала Смоленская-Сенная площадь: "Она не попала ни в прошлогоднюю программу, когда делали кусок от Нового Арбата до нее, ни в этот. Так и осталась". Решать эту и другие проблемы блогер предлагает при помощи жалоб на портал "Наш город".



"Ведомости" ранее собрали целый



Несмотря на рапорты столичной мэрии о завершении основных работ по программе "Моя улица", на новых обустроенных улицах Садового кольца отмечаются все недостатки прошлых лет: неправильно уложенная плитка, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить целую площадь, пишет в своем блоге юрист Иван Ежиков."Сегодня прошелся по участку Садового кольца от Смоленской-Сенной площади до Неопалимовского переулка и обратно по внутренней стороне Садового. Там плохо. Там всё очень плохо, - пишет блогер.- С одной стороны - недостатки можно еще успеть устранить, с другой - качество работ такое, что нужно не недостатки устранять, а половину переделывать".Так, бордюрные камни не закреплены и расползаются и по горизонтали, и по вертикали, поэтому неудивительно, что многие из них побиты. По всей внешней стороне кольца отсутствуют водосточные лотки, а в одном месте водосточную трубу разместили на высоте метра от земли. "При таком ее расположении уже и не важно, есть под ней лоток или нет - вся вода будет на тротуаре", - поясняет юрист. Лотки на противоположной стороне Садового кольца представляют собой целый ряд и заканчиваются углами в бордюре, ведя "в никуда".Кроме того, местами нарушен рисунок укладки плитки, почти везде она не закреплена и шатается, в самой укладке оставлены непонятные дыры, а канализационные люки лишены опоры и "держатся" только за плитку. Сами же рабочие не умеют аккуратно резать плитку и замазывают огрехи цементом.Вместо гранитных бортов, служащих бордюрами вокруг газонов, установлены деревянные муляжи - брусья, крашенные в серый цвет. А заменой стальным границам газонов служит фанера. "Как ее потом будут менять не повредив уже постеленный газон - не понимаю. Видимо, менять не будут вообще", - делает вывод блогер. Зато в ходе работ в перечень благоустраиваемых мест не попала Смоленская-Сенная площадь: "Она не попала ни в прошлогоднюю программу, когда делали кусок от Нового Арбата до нее, ни в этот. Так и осталась". Решать эту и другие проблемы блогер предлагает при помощи жалоб на портал "Наш город"."Ведомости" ранее собрали целый фоторепортаж типичных "ошибок и недоразумений" реконструкции - от криво уложенной плитки и забытых ливнестоков до нелепого озеленения. Из-за нарушения технологий и спешки рабочих провалы и трещины начинают появляться уже вскоре после укладки, плитка начинает разваливаться около канализационных люков, как в Столешниковом переулке. А на пятачке на пересечении Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара несколько видов плитки уложили частично прямо на брусчатку. На Большой и Малой Никитских улицах велодорожки вместе с уличными верандами кафе "съели" большую часть пешеходных тротуаров, а на многих улицах появились широкие плиточные островки непонятного назначения, сужающие проезжую часть. Недоумение вызывает и организация прогулочных зон вблизи оживленных трасс: москвичи отмечают, что Садовое кольцо, в отличие от Бульварного, никогда не было прогулочным.