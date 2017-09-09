Парк "Зарядье" стал мишенью вандалов в первый день открытия для горожан





"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр", - сказала Гордюшина, предположив, что по окну ударили камнем. Ремонт поврежденных элементов обещают произвести в кратчайшие сроки.



Кроме того, в парке повреждена кора некоторых деревьев, вытоптана почва на участке северного ландшафта, в этой зоне пострадали 30% высаженных растений, сообщил



Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, в День города. В торжественной церемонии принимали участие мэр столицы Сергей Собянин и Вандалы повредили стеклянный купол парка "Зарядье", который был торжественно открыт 9 сентября, сообщила "Интерфаксу" директор по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина. Пострадали конструкции так называемой "стеклянной коры" медиацентра, окно, а также деревья парка."Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр", - сказала Гордюшина, предположив, что по окну ударили камнем. Ремонт поврежденных элементов обещают произвести в кратчайшие сроки.Кроме того, в парке повреждена кора некоторых деревьев, вытоптана почва на участке северного ландшафта, в этой зоне пострадали 30% высаженных растений, сообщил РИА "Новости" начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин. Самих актов вандализма камеры наблюдения не зафиксировали. По словам Сафиуллина, замены потребует и часть утоптанного посетителями грунта, из-за чего часть парка будет закрыта для восстановления.Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, в День города. В торжественной церемонии принимали участие мэр столицы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин . 11 сентября парк был открыт для всех желающих и стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара, его итоговая стоимость - 14 миллиардов рублей.