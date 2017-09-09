NEWSmsk.com: Московские новости
[ 15 сентября]
Парк "Зарядье" стал мишенью вандалов в первый день открытия для горожан
12 сентября 2017 г. | Время публикации 08:22
Последние изменения 13:30
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Вандалы повредили стеклянный купол парка "Зарядье", который был торжественно открыт 9 сентября, сообщила "Интерфаксу" директор по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина. Пострадали конструкции так называемой "стеклянной коры" медиацентра, окно, а также деревья парка.

"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр", - сказала Гордюшина, предположив, что по окну ударили камнем. Ремонт поврежденных элементов обещают произвести в кратчайшие сроки.

Кроме того, в парке повреждена кора некоторых деревьев, вытоптана почва на участке северного ландшафта, в этой зоне пострадали 30% высаженных растений, сообщил РИА "Новости" начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин. Самих актов вандализма камеры наблюдения не зафиксировали. По словам Сафиуллина, замены потребует и часть утоптанного посетителями грунта, из-за чего часть парка будет закрыта для восстановления.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, в День города. В торжественной церемонии принимали участие мэр столицы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин. 11 сентября парк был открыт для всех желающих и стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара, его итоговая стоимость - 14 миллиардов рублей.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
9 сентября 2017 г.
Путин и Собянин открыли парк "Зарядье", на строительство которого ушло 14 миллиардов рублей
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 15 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed