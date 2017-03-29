В парке "Зарядье" начали благоустраивать пешеходные зоны

В парке "Зарядье" началось благоустройство пешеходного пространства, которое свяжет между собой четыре ландшафтные зоны парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Там появится инновационная система мощения, которая позволяет добиться визуального взаимодействия искусственного покрытия и растительности. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их планируется укрепить специальной георешеткой. Благодаря ей можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы", - рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов. Еще одним элементом мощения станут шестиугольные сиденья с подсветкой и сиденья в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня. Их планируют установить на центральных аллеях парка.
При создании парка планируется по максимуму отказаться от ограждений. Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не встречая препятствий в виде заборов и бортовых камней. Кроме того, парк будет работать круглосуточно: напомним, его предполагается открыть ко Дню города. На территории парка создадут характерные для России ландшафтные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт, которые спустятся от Варварки к Москве-реке. В ландшафтных зонах высадили более 600 деревьев, свыше восьми тысяч кустарников и более 120 видов цветов, трав и ягод.
Кроме того, в парке появится ледяная пещера. Искусственный "ледник" займёт площадь 220 квадратных метров и расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые подсветят встроенными светодиодами.
Температура воздуха в ледяных тоннелях составит от минус пяти до минус 12 градусов: там будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики. Чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать "папанинскую" одежду - тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина. Рядом с пещерой разместят большой медиаэкран, на котором в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.