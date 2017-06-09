Власти Москвы обнародовали данные о неопределившихся кварирах в голосовании по реновации





Согласно Постановлению об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда, речь идет о квартирах, имеющих одинаковое количество собственников и нанимателей, проголосовавших за и против. Голос такой квартиры в итоговых результатах по дому учитываться не будет. "Мы не имеем права раскрывать информацию, как проголосовали квартиры конкретных соседей, но тем не менее даем москвичам полную картину по каждому дому. Это поможет тем, кто еще не определился, принять взвешенное решение, а наблюдателям - понять, какое количество квартир будет исключено из итогов голосования", - сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.



Предварительные итоги голосования по каждому дому можно посмотреть на специальной



Голосование по проекту реновации жилищного фонда Москвы завершится 15 июня. По состоянию на 12 июня проголосовали владельцы и наниматели более 219 тысяч квартир. Это 65,8 процента от всех квартир, вошедших в предварительный список. Оставить свое мнение о включении или исключении дома из программы можно на платформе "Активный гражданин", в любом центре "Мои документы" или на собрании собственников жилья. Мнение собственников и нанимателей, не принявших участие в голосовании (так называемых "молчунов"), будет учитываться



В заключительную неделю голосования по проекту реновации правительство Москвы опубликовало данные о количестве неопределившихся квартир в каждом доме, вошедшем в предварительный список. Это поможет жителям домов, которые могут попасть в проект программы, определиться с решением по своему дому, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Согласно Постановлению об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда, речь идет о квартирах, имеющих одинаковое количество собственников и нанимателей, проголосовавших за и против. Голос такой квартиры в итоговых результатах по дому учитываться не будет. "Мы не имеем права раскрывать информацию, как проголосовали квартиры конкретных соседей, но тем не менее даем москвичам полную картину по каждому дому. Это поможет тем, кто еще не определился, принять взвешенное решение, а наблюдателям - понять, какое количество квартир будет исключено из итогов голосования", - сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.Предварительные итоги голосования по каждому дому можно посмотреть на специальной интерактивной карте . На ней указана доля проголосовавших собственников и нанимателей жилья, а также распределение голосов в процентном соотношении. Теперь на карте появилась информация и о количестве квартир, которые не будут учтены при подведении итогов голосования, если такие есть в конкретном доме. Если неопределившихся квартир в выбранном доме нет, то отобразится только распределение голосов за и против. Кроме того, указывается причина, по которой их голоса не были учтены (например, "мнения собственников квартиры разделились поровну").Голосование по проекту реновации жилищного фонда Москвы завершится 15 июня. По состоянию на 12 июня проголосовали владельцы и наниматели более 219 тысяч квартир. Это 65,8 процента от всех квартир, вошедших в предварительный список. Оставить свое мнение о включении или исключении дома из программы можно на платформе "Активный гражданин", в любом центре "Мои документы" или на собрании собственников жилья. Мнение собственников и нанимателей, не принявших участие в голосовании (так называемых "молчунов"), будет учитываться пропорционально голосам собственников или нанимателей других квартир, поданным за или против включения дома в проект программы реновации. Кроме того, жители 292 столичных домов, не попавших под реновацию, проголосовали за включение в программу посредством проведения собрания собственников.