Спустя сутки после протестного митинга на проспекте Сахарова москвичей объявили готовыми к реновации

В Мосгордуме прошли общественные слушания по вопросу защиты прав москвичей при реализации программы реновации в Москве. На мероприятии присутствовали депутаты Мосгордумы, Госдумы, представители Общественной палаты (ОП) Москвы и жители домов, которые предполагается включить в программу, в том числе противники реновации.
На слушаниях обсуждались вопросы, связанные с порядком формирования перечня домов, формой проведения голосования, правовыми основами самой программы реновации, конституционными правами собственников и площадками для нового жилья, говорится в анонсе мероприятия на сайте ОП Москвы. Слушания продолжались около полутора часов. Прямая видеотрансляция не велась. Расшифровка нескольких выступлений опубликована на сайте Мосгордумы, краткая текстовая трансляция велась в Twitter городского парламента.
- На проспекте Сахарова противники реновации собрали подписи за отставку Собянина
- Противники реновации снова соберутся у Госдумы 14 июня
По итогам слушаний депутат Госдумы, соавтор законопроекта о реновации и отдельных поправок к нему Петр Толстой заявил, что большинство вопросов москвичей было снято. "Даже противники реновации признали, что повестка исчерпана, остались точечные вопросы, которые будут решаться совместно с исполнительной властью", - цитирует его "Интерфакс".
Его точку зрения разделил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. По его мнению, общественные слушания показали, что москвичи готовы к вступлению в программу реновации. "К программе, к голосованию не осталось ни юридических, ни правовых вопросов. Последние вопросы, которые были, сегодня сняты", - цитирует РИАМО.
Во время слушаний Толстой предложил "перейти от протестных заявлений и уличных акций к конструктивной работе, которая бы обеспечила гарантии прав и свобод граждан". Он повторил, что дома, жители которых высказались против реновации, в программу не войдут. "Кто-то опасается, что у него несправедливо отнимут собственность, кто-то выступает против того или иного формата застройки кварталов, кто-то беспокоится об экологической ситуации", - сказал Толстой.
Он пообещал, что "все опасения, которые прозвучат сегодня в ходе слушаний, завтра мы будем учитывать, внося поправки в федеральный закон". Напомним, 14 июня законопроект о реновации будет рассматриваться в третьем, заключительном, чтении. При этом после слушаний Толстой заявил, что каких-то кардинальных изменений или поправок 14 июня ожидать не стоит. Он добавил, что после принятия закона рабочая группа по реновации "будет проверять правоприменительную практику по этому закону, будет проверять подзаконные акты и будет следить, чтобы соблюдались права граждан".
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на слушаниях заявил о полной законности процедуры голосования по реновации, так как это всего лишь "выявление мнения москвичей". "Голосование не влечет за собой отчуждения квартир и перехода прав собственности. Голосование не сделка, поэтому оно лежит за пределами гражданско-правовых отношений", - сказал Шапошников.
Он отметил, что "иного варианта выяснения мнения москвичей нет", а также напомнил, что во время первой программы сноса пятиэтажек мнение жителей "не учитывалось в принципе". "В этот раз власти решили максимально учесть пожелания москвичей. И для этого было принято решение пойти на правовые новации", - сказал председатель Мосгордумы.
По его словам, принятие городского постановления о выяснении мнения москвичей до принятия федерального закона о реновации "не является нарушением". Одна из статей законопроекта о реновации гласит, что "порядок голосования при формировании программы реновации, в том числе порядок учета голосов собственников и нанимателей, устанавливается нормативным правовым актом города Москвы", напомнил Шапошников.
"Для того, чтобы провести голосование, никакого дополнительного законодательного регулирования не требуется. Начало опроса не нарушает ничьи права. Результаты опроса будут служить ориентиром для правительства Москвы при принятии программы реновации", - сказал спикер. Он также напомнил, что наибольший вес имеет решение собрания собственников помещений. Если дом предоставил протокол собрания, то все голоса жителей, отданные на портале "Активный гражданин" и в МФЦ, не учитываются.
Обсуждая обещанные переселенцам гарантии, председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков возложил на столичные власти ответственность за их исполнение. "Есть вещи, на которые мы не можем влиять. К примеру, это технология реализации правовых механизмов в рамках программы", - заявил Ремчуков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что в сфере ответственности властей - факт включения дома в список реновации, соблюдение принципов равнозначности и равноценности квартиры и любая социальная помощь нуждающимся. По мнению Ремчукова, власть "слышит" москвичей и корректирует свои намерения в соответствии с их мнением горожан, а принятие законопроекта о реновации во втором чтении с "колоссальным объемом поправок... отлично иллюстрирует работу обратной связи в обществе". Отметим, что противники реновации считают поправки лишь незначительными уступками. В обновленном законопроекте сохранились все антиконституционные положения и добавилось несколько новых принципов, нарушающих права горожан.