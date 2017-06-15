СМИ сообщили о стрельбе возле банка в районе станции метро "Полянка"

Полицейские прибыли на место предполагаемой перестрелки в 1-м Казачьем переулке в центре Москвы, обстоятельства случившегося устанавливаются. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "От очевидцев поступила информация о стрельбе возле одного из коммерческих банков, стрелявшие якобы скрылись на автомобиле", - сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах.
В полиции уточнили, что предполагаемая перестрелка произошла в районе дома 11/2. Разыскиваются двое вооруженных мужчин, введен план "Перехват". Источник агентства "Москва" сообщил, что двое мужчин устроили перестрелку "недалеко от банка" и скрылись на автомобиле "Нива".
По словам источника ТАСС, разыскивается автомобиль "Нива" синего цвета с фрагментом номера К484. Информация о пострадавших не поступала, прямых заявлений о случившемся тоже не было, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Согласно интернет-картам Google и "Яндекс", в 1-м Казачьем переулке находится отделение "Юникредит Банка".