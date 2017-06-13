Противники сноса домов соберутся у Госдумы 14 июня перед третьим чтением законопроекта о реновации





Это будет уже третья акция против программы и законопроекта о реновации возле стен нижней палаты парламента за последнюю неделю. Первая состоялась



9 июня за несколько часов до рассмотрения законопроекта о реновации во втором чтении москвичи вышли к Госдуме на одиночные пикеты. Если первый "народный сход" прошел без вмешательства полиции и задержаний, то пикеты обернулись задержанием четырех человек - лидера московского отделения партии "Ябооко" Сергея Митрохина, его соратника Антона Антонова-Овсеенко и двух девушек. Их продержали в автозаках около часа и отпустили, а позже Митрохина и Антонова-Овсеенко



Еще одна массовая акция против программы реновации прошла 12 июня на проспекте Академика Сахарова, где изначально был санкционирован антикоррупционный митинг. Противники сноса домов планировали сформировать отдельную колонну. Однако накануне мероприятия его организатор Алексей Навальный объявил о переносе митинга на Тверскую улицу, объяснив это проблемами с установкой сцены на проспекте Сахарова. Противники реновации отказались идти на Тверскую, в итоге из всех "антиреновационных" протестов акция на проспекте Сахарова оказалась самой малочисленной. Однако на нем выступили наиболее заметные противники "сносной программы", а в конце мероприятия организаторы собрали



Москвичи, выступающие против программы реновации жилья в столице, снова соберутся у здания Госдумы на Охотном ряду, где 14 июня будет рассматриваться в третьем, окончательном, чтении соответствующий законопроект. Акция запланирована на 9:00, сообщается на странице мероприятия в Facebook Это будет уже третья акция против программы и законопроекта о реновации возле стен нижней палаты парламента за последнюю неделю. Первая состоялась 6 июня , когда в Госдуме проходили парламентские слушания с участием 300 приглашенных депутатами москвичей. Многие противники реновации на них не попали или были исключены из списков по разным причинам. Они требовали пустить их на слушания, но за два часа к участникам схода никто не вышел. В результате они устроили стихийную прогулку по центру Москвы до администрации президента.9 июня за несколько часов до рассмотрения законопроекта о реновации во втором чтении москвичи вышли к Госдуме на одиночные пикеты. Если первый "народный сход" прошел без вмешательства полиции и задержаний, то пикеты обернулись задержанием четырех человек - лидера московского отделения партии "Ябооко" Сергея Митрохина, его соратника Антона Антонова-Овсеенко и двух девушек. Их продержали в автозаках около часа и отпустили, а позже Митрохина и Антонова-Овсеенко задержали повторно , ссылаясь на указ президента России о запрете массовых мероприятий в преддверии Кубка конфедераций без специального разрешения властей по согласованию с ФСБ.Еще одна массовая акция против программы реновации прошла 12 июня на проспекте Академика Сахарова, где изначально был санкционирован антикоррупционный митинг. Противники сноса домов планировали сформировать отдельную колонну. Однако накануне мероприятия его организатор Алексей Навальный объявил о переносе митинга на Тверскую улицу, объяснив это проблемами с установкой сцены на проспекте Сахарова. Противники реновации отказались идти на Тверскую, в итоге из всех "антиреновационных" протестов акция на проспекте Сахарова оказалась самой малочисленной. Однако на нем выступили наиболее заметные противники "сносной программы", а в конце мероприятия организаторы собрали подписи за отставку мэра Москвы Сергея Собянина.