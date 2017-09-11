Гудков и Митрохин поспорили о шансах друг друга выдвинуться в мэры от "Яблока"





Свое сегодняшнее заявление Митрохин сделал после того, как Дмитрий Гудков отказался участвовать с ним в дебатах. "Испугавшись пойти со мной на дебаты, Гудков окончательно зачеркнул свои шансы выдвинуться в мэры от "Яблока". Нам не нужны слабаки", - подчеркнул он на своей странице в



- Дмитрий Гудков: "Вместе - мы победим"



Отказ от дебатов с Митрохиным Гудков объяснил на своей странице в



Гудков также отметил, что результаты дебатов не являются основанием для выдвижения кандидатов: решение принимается партией на региональной конференции, которая, по его информации, состоится этой осенью. Ранее глава штаба Гудкова Максим Кац заявил, что до конца года "Яблоку" предстоит провести "внутрипартийную дискуссию" по вопросу руководства партии в столице, а затем региональная конференция сможет поддержать Гудкова. На место главы московского отделения партии Кац предложил свою кандидатуру.



Спор между Митрохиным и Гудковым о том, кто будет выдвигаться в мэры Москвы от "Яблока", продолжается уже не первый месяц. В феврале этого года Гудков рассказал, что уже встречался по этому вопросу с Григорием Явлинским, "попросил о поддержке и Явлинский обещал подумать". За поддержкой "яблочников" обратился и Митрохин, который тогда же выразил уверенность в том, что партия поддержит именно его. Гудков настаивал на обратном.



На следующий день после муниципальных выборов Митрохин у себя в



Отметим, что накануне сразу несколько представителей оппозиции предложили создать Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что бывший депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков не имеет "никаких шансов" баллотироваться в мэры столицы от партии. Сам Гудков после минувших муниципальных выборов, сделавших "Яблоко" второй политической силой в Москве после "Единой России", подтвердил свое намерение выдвигаться в градоначальники именно от этой фракции, а также выразил надежду найти с Митрохиным взаимопонимание по этому вопросу.Свое сегодняшнее заявление Митрохин сделал после того, как Дмитрий Гудков отказался участвовать с ним в дебатах. "Испугавшись пойти со мной на дебаты, Гудков окончательно зачеркнул свои шансы выдвинуться в мэры от "Яблока". Нам не нужны слабаки", - подчеркнул он на своей странице в Twitter Отказ от дебатов с Митрохиным Гудков объяснил на своей странице в Facebook : "Принимать этот вызов я не вижу смысла, так как к политическому союзнику у меня вопросов нет. Единственный, с кем сейчас имеет смысл дебатировать в столице, - это Сергей Собянин. Сергея Митрохина я могу лишь поздравить с победой 267 демократических кандидатов и напомнить, что мы уже дискутировали два раза за последние полгода. По результатам опросов по итогам обеих дискуссий на моей стороне оказалось большинство - как аудитории, так и партийцев".Гудков также отметил, что результаты дебатов не являются основанием для выдвижения кандидатов: решение принимается партией на региональной конференции, которая, по его информации, состоится этой осенью. Ранее глава штаба Гудкова Максим Кац заявил, что до конца года "Яблоку" предстоит провести "внутрипартийную дискуссию" по вопросу руководства партии в столице, а затем региональная конференция сможет поддержать Гудкова. На место главы московского отделения партии Кац предложил свою кандидатуру.Спор между Митрохиным и Гудковым о том, кто будет выдвигаться в мэры Москвы от "Яблока", продолжается уже не первый месяц. В феврале этого года Гудков рассказал, что уже встречался по этому вопросу с Григорием Явлинским, "попросил о поддержке и Явлинский обещал подумать". За поддержкой "яблочников" обратился и Митрохин, который тогда же выразил уверенность в том, что партия поддержит именно его. Гудков настаивал на обратном.На следующий день после муниципальных выборов Митрохин у себя в Facebook выступил с жесткой критикой Гудкова, заявив, что тот никогда ничего не делал для москвичей. "Даже в том избирательном округе, где он баллотировался в Госдуму год назад, он не сделал ровно ничего и никому не пришел на помощь ни разу. Когда выборы закончились, помогать жителям СЗАО почему-то приезжаю я, а не он. Вот и завтра меня опять позвали в округ Димы. Позвали меня, потому что к нему обращаться бесполезно", - возмутился лидер столичного отделения "Яблока".Отметим, что накануне сразу несколько представителей оппозиции предложили создать коалицию из независимых муниципальных депутатов, победивших на прошедших выборах в Москве. Такую идею высказали по отдельности член движения "Солидарность" Илья Яшин, чья команда победила в Красносельском районе, руководитель штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.