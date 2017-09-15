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[ 15 сентября]
В столице объявлено штормовое предупреждение
13 сентября 2017 г. | Время публикации 14:40
Рубрики: Погода
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве. Как сообщили в столичном метеобюро, до 16:00 в Москве и ТиНАО ожидаются сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами гроза.

Автомобилистам не рекомендуется парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться парковых зон, плохо укрепленных дорожных знаков и конструкций и по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Водителям рекомендовано соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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