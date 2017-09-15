Волна звонков о минировании накрыла Москву: "бомбы" искали на вокзалах, в торговых центрах, университетах





По словам собеседника агентства, поступил анонимный звонок о минировании торгового центра "Метрополис". Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.



По состоянию на 16:00 поступили сообщения о якобы заложенных бомбах на Ярославском вокзале, в Российском государственном социальном университете, а также в торговых центрах "Капитолий" и "Европейский". "Тем не менее, с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными", - подчеркнул источник.



Представитель экстренных служб рассказал "Интерфаксу", что из-за анонимного звонка меры безопасности усилены в аэропорту Шереметьево. Служба безопасности воздушной гавани проводит дополнительный досмотр на входе всех посетителей, патрули внутри аэропорта усилены кинологическими расчетами. "Тем не менее, оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить", - добавил он.



со ссылкой на собственный источник передает, что "бомбы" сейчас также ищут на Ленинградском и Казанском вокзалах, в торгово-развлекательных центрах "Афимолл Сити" и "Город". Из Университета имени Сеченова было эвакуировано около тысячи студентов и преподавателей. Кроме того, всех людей вывели из МГИМО, занятия в вузе отменены. Эвакуация также проводилась на Казанском и Ярославском вокзалах.



Около 17:00 стало известно, что в правоохранительные органы столицы также поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади. В настоящий момент информация проверяется. Отметим, что никаких официальных комментариев от представителей власти по поводу происходящего пока не поступало.



К настоящему моменту в общей сложности в Москве было эвакуировано более 50 тысяч человек с не менее чем 100 объектов, и это число продолжает расти. "Все сообщения проверяются, работают сотрудники экстренных и оперативных служб, все помещения будут обследованы кинологами", - сообщили агентству в экстренных службах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").



На этой неделе сообщения о минировании различных объектов начали массово поступать из десятков регионов страны. В школах и детских садах нескольких городов Подмосковья, где угроз о заложенных бомбах пока не получали, в связи с происходящим были организованы учебные эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. "Учения были максимально приближены к реальным условиям. У входа - беспросветный дым, правда, это результат не пожара, а специальной дым-машины", - рассказывали в МЧС.



Специалист в области информационной безопасности, ведущий эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович в беседе с Правоохранительные органы Москвы днем в среду, 13 сентября, начали массово получать информацию об угрозах взрыва в крупных торговых центрах города, на нескольких вокзалах, а также в ряде университетов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Ранее волна сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах захлестнула другие российские регионы.По словам собеседника агентства, поступил анонимный звонок о минировании торгового центра "Метрополис". Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, а также в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.По состоянию на 16:00 поступили сообщения о якобы заложенных бомбах на Ярославском вокзале, в Российском государственном социальном университете, а также в торговых центрах "Капитолий" и "Европейский". "Тем не менее, с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными", - подчеркнул источник.Представитель экстренных служб рассказал "Интерфаксу", что из-за анонимного звонка меры безопасности усилены в аэропорту Шереметьево. Служба безопасности воздушной гавани проводит дополнительный досмотр на входе всех посетителей, патрули внутри аэропорта усилены кинологическими расчетами. "Тем не менее, оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить", - добавил он. Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник передает, что "бомбы" сейчас также ищут на Ленинградском и Казанском вокзалах, в торгово-развлекательных центрах "Афимолл Сити" и "Город". Из Университета имени Сеченова было эвакуировано около тысячи студентов и преподавателей. Кроме того, всех людей вывели из МГИМО, занятия в вузе отменены. Эвакуация также проводилась на Казанском и Ярославском вокзалах.Около 17:00 стало известно, что в правоохранительные органы столицы также поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади. В настоящий момент информация проверяется. Отметим, что никаких официальных комментариев от представителей власти по поводу происходящего пока не поступало.К настоящему моменту в общей сложности в Москве было эвакуировано более 50 тысяч человек с не менее чем 100 объектов, и это число продолжает расти. "Все сообщения проверяются, работают сотрудники экстренных и оперативных служб, все помещения будут обследованы кинологами", - сообщили агентству в экстренных службах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").На этой неделе сообщения о минировании различных объектов начали массово поступать из десятков регионов страны. В школах и детских садах нескольких городов Подмосковья, где угроз о заложенных бомбах пока не получали, в связи с происходящим были организованы учебные эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. "Учения были максимально приближены к реальным условиям. У входа - беспросветный дым, правда, это результат не пожара, а специальной дым-машины", - рассказывали в МЧС.Специалист в области информационной безопасности, ведущий эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович в беседе с "Московским комсомольцем" предположил, что речь идет о мощной хакерской атаке как новом методе дестабилизации ситуации в стране. По мнению эксперта, подобные атаки кибертеррористов только усилятся, а пика они достигнут в 2018 году, когда состоятся выборы президента.