В четверг в столице немного похолодает

В четверг, 14 сентября, в столице немного похолодает, сообщает Гидрометцентр РФ . Будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами небольшой, температура в Москве 13-15, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Днем местами небольшой дождь, температура в Москве 19-21, по области 16-21 градус тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.