Водители жалуются на разметку и дорожные знаки на новых развязках





В подтверждение своих слов заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин ссылается на статистику, по которой с июня по сентябрь этого года москвичи направили меньше обращений с просьбами проверить работу светофоров или правильность нанесения дорожной разметки.



Евсин также заявил, что ЦОДД приходится по несколько раз в год и чаще менять схему движения из-за того, что "жители одного района, улицы, да даже двора, нередко имеют кардинально противоположные взгляды на устройство дорожно-транспортной инфраструктуры и не могут договориться между собой".



Несмотря на подобные заявления и немалое количество служб, контролирующих отклонения от нормативов, социальные сети продолжают пестреть фото и видео очевидных дорожных ляпов. Наибольшее количество вопросов у автомобилистов вызывает адекватность расстановки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, которая, по их мнению, зачастую просто противоречит действующим ПДД и здравому смыслу.



Немало нареканий вызывает разметка новых развязок. На развязке МКАД - Калужское шоссе до сих пор нет части указателей, а некоторые установлены так, что их попросту не видно. "Как можно было спрятать указатель за надземным переходом? Где логика? - возмущается один из участников группы "Автомобилисты Москвы". - Ну и как результат, куча народу, пытающегося вернуться задним ходом, чтобы съехать с МКАД".



Еще одна проблема возникла на пересечении



Еще несколько неполадок обнаружилось на обновленном повороте для общественного транспорта с Солянского проезда на улицу Солянка, где автобусу приходится выезжать на полосу встречного движения, а также на одном из зауженных съездов в районе Валовой улицы. Объехать ДТП на таком маленьком участке дороги невозможно, и парализовать движение на съезде способна даже незначительная авария.



Как рассказал бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник, знаки в некоторых местах откровенно противоречат размеченным на дороге линиям или друг другу, а где-то и просто установлены неверно. Больше всего несоответствий наблюдается там, где летом проводились обновления. Депутат связал это с несогласованностью работы департаментов, городских подразделений и подрядных организаций.



Одним из примеров стала ситуация в Таганском районе, где на протяжении почти двух лет Московские водители в социальных сетях жалуются на ошибки и недоразумения, связанные с организацией дорожного движения. По мнению участников опроса, проведенного "Ридусом" в автомобильных группах в Facebook, количество претензий к организации дорожного движения в городе остается неизменно высоким и увеличивается. В Центре организации дорожного движения утверждают, что это "не соответствует действительности".В подтверждение своих слов заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин ссылается на статистику, по которой с июня по сентябрь этого года москвичи направили меньше обращений с просьбами проверить работу светофоров или правильность нанесения дорожной разметки.Евсин также заявил, что ЦОДД приходится по несколько раз в год и чаще менять схему движения из-за того, что "жители одного района, улицы, да даже двора, нередко имеют кардинально противоположные взгляды на устройство дорожно-транспортной инфраструктуры и не могут договориться между собой".Несмотря на подобные заявления и немалое количество служб, контролирующих отклонения от нормативов, социальные сети продолжают пестреть фото и видео очевидных дорожных ляпов. Наибольшее количество вопросов у автомобилистов вызывает адекватность расстановки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, которая, по их мнению, зачастую просто противоречит действующим ПДД и здравому смыслу.Немало нареканий вызывает разметка новых развязок. На развязке МКАД - Калужское шоссе до сих пор нет части указателей, а некоторые установлены так, что их попросту не видно. "Как можно было спрятать указатель за надземным переходом? Где логика? - возмущается один из участников группы "Автомобилисты Москвы". - Ну и как результат, куча народу, пытающегося вернуться задним ходом, чтобы съехать с МКАД".Еще одна проблема возникла на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы : как сообщается на странице автосообщества "Синие ведерки" , при открытии новой развязки дорожники "забыли" установить часть дорожных знаков и информационные щиты. Из-за этого многие водители не смогли сориентироваться, создавая пробку в течение нескольких дней.Еще несколько неполадок обнаружилось на обновленном повороте для общественного транспорта с Солянского проезда на улицу Солянка, где автобусу приходится выезжать на полосу встречного движения, а также на одном из зауженных съездов в районе Валовой улицы. Объехать ДТП на таком маленьком участке дороги невозможно, и парализовать движение на съезде способна даже незначительная авария.Как рассказал бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник, знаки в некоторых местах откровенно противоречат размеченным на дороге линиям или друг другу, а где-то и просто установлены неверно. Больше всего несоответствий наблюдается там, где летом проводились обновления. Депутат связал это с несогласованностью работы департаментов, городских подразделений и подрядных организаций.Одним из примеров стала ситуация в Таганском районе, где на протяжении почти двух лет не могут организовать движение у двух домов . Будник также напомнил историю с "невидимым" гранитным бордюром между трамвайными путями и проезжей частью на Покровском бульваре. Его плохо видно ночью, поскольку он никак не обозначен светоотражателями. К тому же, на бульваре оставили всего одну полосу для движения, что приведет к возникновению пробки.