Проезд на электричках по Москве подорожает с 1 июля





Как пояснил глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов, в последний раз тарифы в регионе были пересмотрены в 2016 году. Нынешнее же повышение будет не слишком значительным - на два и полтора рубля соответственно. По данным



Проезд в пригородных пассажирских поездах подорожает с 1 июля. Как следует из текста постановления, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы, билет на электропоезд по Москве будет стоить 34 рубля, а за ее пределами – 22 рубля за каждую зону.Как пояснил глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов, в последний раз тарифы в регионе были пересмотрены в 2016 году. Нынешнее же повышение будет не слишком значительным - на два и полтора рубля соответственно. По данным "Интерфакса" , следующее повышение тарифов на проезд в электричках намечено на 1 января 2019 года.