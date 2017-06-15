Не менее 11 человек задержали на акции против реновации возле здания Госдумы

Судя по видео, на месте присутствуют десятки людей. Проходят задержания участников одиночных пикетов, не требующих согласования с властями. Первым был задержан лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, державший плакат "Реновация - это насилие, бесправие, беззаконие". Перед задержанием Митрохин сообщил полицейскому, что активисты проводят у здания парламента серию последовательных пикетов. В ответ ему заявили о незаконности акции, передает корреспондент Русской службы ВВС.
После задержания Митрохина тот же плакат некоторое время держал глава приемной городского отделения "Яблока" Антон Антонов-Овсеенко. Он также был задержан и отправлен в автозак. Также задержана активистка Натали Борткевич. Митрохин сообщил в Twitter о задержании 11 человек, в том числе женщины - инвалида-чернобыльца, выступавшей за реновацию своего дома. Действия полицейских собравшиеся сопровождают криками: "Позор!"
Помимо Митрохина, Антонова-Овсеенко и Борткевич ОВД-Инфо называет в числе задержанных Владимира Стрельцова, Веронику Вельт, Вячеслава Ванкина, Алексея Филатова, Вадима Воронцова, Владимира Мацулевича, Игоря Бакирова, Ирину Ильину. Полиция также вырывает у собравшихся Конституцию РФ, которую они раздавали всем желающим.
Митрохин сообщил "Интерфаксу", что на него составили протокол по статье 20.2 части пятой Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Возле Госдумы замечены и провокаторы. "Классический прием - когда люди проводят одиночный пикет, к ним подходят ближе, чем на 50 метров еще одни пикетчики - но за снос. Их не трогают. Винят только противников", - говорится на странице "Московского активиста". Участники акции надевают черные ленточки, объясняя, что закон о реновации в случае его принятия станет "приговором российской Конституции". Около другого входа в Госдуму в Георгиевском переулке проходит акция за снос домов. На вопрос о том, почему ее участников не задерживают, в отличие от противников реновации, полицейские заявили, что акция "засносников" разрешена.
Противники реновации также рассказывают о прошедшей 12 июня несанкционированной акции на Тверской улице. Они говорят, что полиция массово нарушала закон, задерживая людей, которые "просто гуляли" и не предпринимали никаких радикальных действий, а также создавала давку.
Жительница Марьиной Рощи рассказала, что ее дом вошел в программу реновации, хотя его износ составляет всего 43% и в нем достаточно провести только капремонт. По ее словам, чиновники не показывают стартовые площадки и шантажируют жителей, говоря, что если они сейчас не согласятся на переезд, их дом признают аварийным и потом переселят неизвестно куда. Москвичка добавила, что по документам в их доме якобы проходил ремонт в 2008 году, хотя это не так. При этом взносы на капремонт с жильцов продолжают собирать.
Акция против собянинской "реновации" продолжается в ОВД Тверское pic.twitter.com/th72T6DxHJ— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 14 июня 2017 г.