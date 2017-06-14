Задержанный за пикет против реновации Митрохин опасается, что его "посадят как Дадина"





"29 июня будут два заседания с промежутком в один час. Первое будет по 6 и 9 июня, а второе - по сегодняшнему дню. В обоих случаях одна и та же статья - часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Там штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей либо общественные работы. Но если будет совокупность статей, то могут посадить на несколько лет, как Ильдара Дадина", - заявил представитель "Яблока".



Дадин - первый и пока единственный в России осужденный по уголовной статье 212.1 о неоднократных нарушениях порядка проведения митингов, появившейся в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима. Широкий общественный резонанс поспособствовал тому, что в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал немедленного освобождения Дадина из заключения. 10 февраля 2017 года Конституционный суд РФ



Митрохин считает, что никаких нарушений не совершал вовсе. "Полчаса полицейский начальник смотрел, как я держу плакат. Вдруг через полчаса этого взаимного созерцания оказалось, что я что-то вдруг нарушил, и меня забрали", - заявил политик. Как сообщалось ранее, надпись на плакате гласила: "Реновация - это насилие, бесправие, беззаконие".



Всего на утренней акции возле Госдумы были задержаны не менее 16 человек. По данным портала



Акция против реновации никак не повлияла на третье, заключительное чтение законопроекта. "За" программу сноса проголосовало 399 депутатов, "против" - лишь два, а еще один человек воздержался. Примечательно, что законопроект был рассмотрен и принят примерно Председателя московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина в среду вечером отпустили из полиции после задержания на акции против законопроекта о реновации у здания Госдумы. Решение суда по своему делу политик узнает только в конце июня. Митрохин опасается, что сложившаяся ситуация может обернуться для него реальным сроком, заявил он в беседе с порталом РБК "29 июня будут два заседания с промежутком в один час. Первое будет по 6 и 9 июня, а второе - по сегодняшнему дню. В обоих случаях одна и та же статья - часть 5 статьи 20.2 КоАП (). Там штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей либо общественные работы. Но если будет совокупность статей, то могут посадить на несколько лет, как Ильдара Дадина", - заявил представитель "Яблока".Дадин - первый и пока единственный в России осужденный по уголовной статье 212.1 о неоднократных нарушениях порядка проведения митингов, появившейся в новой редакции Уголовного кодекса РФ летом 2014 года. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима. Широкий общественный резонанс поспособствовал тому, что в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал немедленного освобождения Дадина из заключения. 10 февраля 2017 года Конституционный суд РФ обязал пересмотреть решение суда в отношении активиста и вскоре тот вышел на свободу.Митрохин считает, что никаких нарушений не совершал вовсе. "Полчаса полицейский начальник смотрел, как я держу плакат. Вдруг через полчаса этого взаимного созерцания оказалось, что я что-то вдруг нарушил, и меня забрали", - заявил политик. Как сообщалось ранее, надпись на плакате гласила: "Реновация - это насилие, бесправие, беззаконие".Всего на утренней акции возле Госдумы были задержаны не менее 16 человек. По данным портала "ОВД-Инфо" , в настоящий момент в отделении полиции остаются четыре человека (Вероника Вельт, Ольга Савелова, Юрий Пирогов и Ирина Ильина), на них составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. Остальные задержанные уже вышли на свободу.Акция против реновации никак не повлияла на третье, заключительное чтение законопроекта. "За" программу сноса проголосовало 399 депутатов, "против" - лишь два, а еще один человек воздержался. Примечательно, что законопроект был рассмотрен и принят примерно за 20 минут , после чего парламентарии ушли на перерыв. Никаких дополнительных поправок в законопроект не вносилось.