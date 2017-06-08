Голосование по реновации заканчивается 15 июня, но собрания собственников можно проводить еще месяц





Собянин напомнил, что 15 июня в Москве завершается голосование по программе реновации в "Активном гражданине" и МФЦ "Мои документы". Итоги голосования по каждому дому будут опубликованы через 2-3 дня. После вступления закона о реновации в силу столичные власти не смогут добавлять новые дома в программу. Ограничение списка домов под снос предусматривает одна из поправок к закону, принятых во втором чтении 9 июня.



"На первый взгляд, очень жесткая поправка, но она разумна, т.к. защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек. Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение. Если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу", - написал градоначальник.









По предварительным итогам голосования около 470 из 4546 домов не набрали нужного количества голосов для включения в программу реновации, сообщили ТАСС в московской мэрии. По словам собеседника агентства, около 80-90% жителей голосовали за снос, если дом находится в плохом техническом состоянии. "В случае, когда дом в удовлетворительном состоянии, необходимого большинства голосов не набиралось", - отметил он.



В 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, однако часть протоколов оказалась сфальсифицирована, заявил представитель мэрии. В то же время власти получили 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.



Представитель мэрии подчеркнул, что число проголосовавших горожан приблизилось к 70%. "Такой явки Москва не демонстрировала ни на одних выборах. Таким образом, не оправдались ожидания скептиков, утверждавших, что будет много



Ранее противники реновации заявили, что общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования за или против сноса, проходят Власти Москвы решили на месяц продлить срок проведения общих собраний собственников жилья по программе реновации. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. "Это даст возможность жителям неопределившихся домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение. Протоколы общих собраний принимаются до 15 июля, но не позднее дня вступления в силу закона о реновации", – пишет он.Собянин напомнил, что 15 июня в Москве завершается голосование по программе реновации в "Активном гражданине" и МФЦ "Мои документы". Итоги голосования по каждому дому будут опубликованы через 2-3 дня. После вступления закона о реновации в силу столичные власти не смогут добавлять новые дома в программу. Ограничение списка домов под снос предусматривает одна из поправок к закону, принятых во втором чтении 9 июня."На первый взгляд, очень жесткая поправка, но она разумна, т.к. защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек. Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение. Если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу", - написал градоначальник.По предварительным итогам голосования около 470 из 4546 домов не набрали нужного количества голосов для включения в программу реновации, сообщили ТАСС в московской мэрии. По словам собеседника агентства, около 80-90% жителей голосовали за снос, если дом находится в плохом техническом состоянии. "В случае, когда дом в удовлетворительном состоянии, необходимого большинства голосов не набиралось", - отметил он.В 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, однако часть протоколов оказалась сфальсифицирована, заявил представитель мэрии. В то же время власти получили 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.Представитель мэрии подчеркнул, что число проголосовавших горожан приблизилось к 70%. "Такой явки Москва не демонстрировала ни на одних выборах. Таким образом, не оправдались ожидания скептиков, утверждавших, что будет много "молчунов" , тех, кто не станет голосовать", - заявил он.Ранее противники реновации заявили, что общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования за или против сноса, проходят со скандалами и рукоприкладством : неизвестные избивают активистов, пришедших зафиксировать ход голосования, ломают телефоны и камеры, а сотрудники префектуры, управы и МФЦ руководят сбором подписей за снос. Юристы отмечают, что российское жилищное законодательство позволяет решать на собраниях судьбу общих помещений дома, но не вопросы, касающиеся квартир, а принятые решения не имеют юридической силы , проведением собраний могут заниматься только специально уполномоченные инициативные группы.