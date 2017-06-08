Голосование по реновации заканчивается 15 июня, но собрания собственников можно проводить еще месяц

Собянин напомнил, что 15 июня в Москве завершается голосование по программе реновации в "Активном гражданине" и МФЦ "Мои документы". Итоги голосования по каждому дому будут опубликованы через 2-3 дня. После вступления закона о реновации в силу столичные власти не смогут добавлять новые дома в программу. Ограничение списка домов под снос предусматривает одна из поправок к закону, принятых во втором чтении 9 июня.
"На первый взгляд, очень жесткая поправка, но она разумна, т.к. защищает жителей и сносимых, и несносимых пятиэтажек. Если дом вошел в программу, его жители могут быть уверены в том, что их не подвинут в очереди на расселение. Если дом не вошел в программу, можно больше не волноваться за его дальнейшую судьбу", - написал градоначальник.
По предварительным итогам голосования около 470 из 4546 домов не набрали нужного количества голосов для включения в программу реновации, сообщили ТАСС в московской мэрии. По словам собеседника агентства, около 80-90% жителей голосовали за снос, если дом находится в плохом техническом состоянии. "В случае, когда дом в удовлетворительном состоянии, необходимого большинства голосов не набиралось", - отметил он.
В 33 домах прошли собрания собственников и нанимателей жилья, где были приняты решения против включения в программу реновации, однако часть протоколов оказалась сфальсифицирована, заявил представитель мэрии. В то же время власти получили 500 протоколов собраний жильцов домов с заявкой о дополнительном включении в программу.
Представитель мэрии подчеркнул, что число проголосовавших горожан приблизилось к 70%. "Такой явки Москва не демонстрировала ни на одних выборах. Таким образом, не оправдались ожидания скептиков, утверждавших, что будет много "молчунов", тех, кто не станет голосовать", - заявил он.
Ранее противники реновации заявили, что общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования за или против сноса, проходят со скандалами и рукоприкладством: неизвестные избивают активистов, пришедших зафиксировать ход голосования, ломают телефоны и камеры, а сотрудники префектуры, управы и МФЦ руководят сбором подписей за снос. Юристы отмечают, что российское жилищное законодательство позволяет решать на собраниях судьбу общих помещений дома, но не вопросы, касающиеся квартир, а принятые решения не имеют юридической силы, проведением собраний могут заниматься только специально уполномоченные инициативные группы.