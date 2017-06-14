Закон о реновации жилья в Москве приняли в окончательном чтении за 20 минут





Открывая заседание по этому вопросу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законопроекте после второго чтения "эффективно" защищены права всех граждан. Представители всех четырех фракций Госдумы рекомендовали документ к принятию, призывая распространить его на всю территорию Российской Федерации. Никаких дополнительных поправок в законопроект не вносилось.



- Не менее 11 человек задержали на акции против реновации возле здания Госдумы





28 июня закон рассмотрит Совет Федерации. "Скорее всего, он будет одобрен", - сообщили ТАСС в комитете Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. После одобрения в Совете Федерации, подписания президентом РФ и опубликования закон вступит в силу. После этого включение домов в программу реновации прекратится.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновкий в своем выступлении назвал реновацию "великим переселением" и отметил, что москвичи "должны быть счастливы", что им бесплатно предоставляют квартиры в новых домах. По мнению Жириновского, реновация - "хороший шаг московского правительства" и личная заслуга мэра Сергея Собянина. Лидер ЛДПР выразил мнение, что Собянин, "возможно, лучший мэр за всю историю Москвы", и предположил, что "в свое время его, может быть, наградят".



Обращаясь к противникам реновации, Жирновский заявил, что через 5-10-15 лет "денег не будет на строительство новых домов, когда вы созреете". Политик отметил, что потом будет "другой президент и другой мэр", а тех, кто сейчас не хочет переезда, потом "отправят в Калужскую область". Деньги, по его словам, к тому времени понадобятся на другие нужды, например, на оборону. "Может, нам придется воевать, и вы останетесь у разбитого корыта", - сказал Жириновский. В заключение он призвал заняться реновацией Госдумы - то есть построить для парламентариев новое современное здание. "А то мы 26 лет помогаем стране, а сами находимся в самом плохом здании", - заключил лидер Либерал-демократической партии.



Глава "Справедливой России" Сергей Миронов перефразировал строчку советской песни "Революционный марш", использовав вместо слова "революция" слово "реновация": "Есть у реновации начало, нет у реновации конца". Он отметил, что фракция критически отнеслась к первой редакции законопроекта, но ко второму чтению документ переработали так, что редакции стали отличаться как "день и ночь". Миронов выступил за то, чтобы землю под сносимыми подами обязательно ставили на кадастровый учет - чтобы стоимость участков была включена в сумму денежной компенсации, а также за то, чтобы жителей таких домов освободили на пять лет от взносов на капремонт.



Перед третьим чтением законопроекта возле здания Госдумы



Закон о реновации: основные положения



Второе, основное, чтение законопроекта о реновации прошло



Депутаты отклонили две поправки главы комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, хотя еще накануне "Единая Россия" обещала поддержать их. Поправки Хованской предлагали освободить переселенцев от платы за капремонт в первые пять лет жизни в новых домах и включить в стоимость компенсации за сносимое жилье стоимость невыполненного капремонта.



После второго чтения в законопроекте появилось определение понятия "реновация": это "совокупность мероприятий <...>, направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства".



По сравнению с первой редакцией уточняются характеристики домов, которые могут войти в программу. Это многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, в которых жители не менее двух третей квартир проголосовали за включение в программу реновации. Голоса "молчунов" распределяются



Под домами первого периода индивидуального домостроения понимаются многоквартирные дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам с 1957 по 1968 годы с использованием типовых стен и (или) перекрытий. На аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, законопроект не распространяется.



Выйти из программы можно в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации до дня подписания первого договора о праве собственности на новое жилье или соцнайме либо до выплаты компенсации. При этом такой договор не может быть заключен до истечения этих 90 дней. Для выхода из программы нужно провести общее собрание собственников и принять решение более чем одной третью голосов от общего числа собственников жилья. На подписание договора о собственности на новую квартиру даются все те же 90 дней, по истечении этого срока власти Москвы имеют право потребовать принудительного выселения через суд.



Собственники и наниматели квартир в сносимых домах не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию. Во втором чтении из законопроекта исчезло ограничение на судебную защиту: первая редакция позволяла оспаривать в суде только метраж новой квартиры, но не сам факт сноса дома и другие вопросы.



Собственникам и нанимателям гарантируется предоставление равнозначного жилья с улучшенной отделкой в том же районе (за исключением жителей Зеленограда и Новой Москвы, которых будут переселять в границах округа). Под равнозначным жильем понимается квартира с жилой площадью и числом комнат не меньше, чем в старой. По письменному заявлению собственник вправе получить равноценное жилье или денежную компенсацию.



На выплату не могут рассчитывать ипотечники и владельцы квартир с другими обременениями. Денежная компенсация также не допускается, если в квартире живут несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. Желающие могут за доплату получить квартиры большей площади или с большим числом комнат, в том числе за счет средств материнского капитала, субсидий и социальных выплат.



Жителям коммуналок в попавших под реновацию домах закон обещает отдельные квартиры, очередникам -



Нежилые помещения, не относящиеся к общему имуществу, изымаются "для государственных нужд города Москвы" при условии их предварительного и равноценного возмещения. Предпринимателям-арендаторам помещений в попавших под снос домах предоставляется в аренду равнозначное помещение на тех же условиях и на срок, оставшийся до истечения прежнего договора. При этом сохраняются все льготы, проведение торгов не требуется.



В законе сохранились спорные положения о создаваемом



Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении закон о реновации жилищного фонда в Москве ( текст к третьему чтению ). "За" проголосовало 399 депутатов, "против" - два, один воздержался. Законопроект начали рассматривать пятым вопросом в повестке и успели принять примерно за 20 минут, после чего депутаты ушли на перерыв. Прямая трансляция заседания велась на сайте Госдумы Открывая заседание по этому вопросу, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в законопроекте после второго чтения "эффективно" защищены права всех граждан. Представители всех четырех фракций Госдумы рекомендовали документ к принятию, призывая распространить его на всю территорию Российской Федерации. Никаких дополнительных поправок в законопроект не вносилось.28 июня закон рассмотрит Совет Федерации. "Скорее всего, он будет одобрен", - сообщили ТАСС в комитете Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. После одобрения в Совете Федерации, подписания президентом РФ и опубликования закон вступит в силу. После этого включение домов в программу реновации прекратится.Лидер ЛДПР Владимир Жириновкий в своем выступлении назвал реновацию "великим переселением" и отметил, что москвичи "должны быть счастливы", что им бесплатно предоставляют квартиры в новых домах. По мнению Жириновского, реновация - "хороший шаг московского правительства" и личная заслуга мэра Сергея Собянина. Лидер ЛДПР выразил мнение, что Собянин, "возможно, лучший мэр за всю историю Москвы", и предположил, что "в свое время его, может быть, наградят".Обращаясь к противникам реновации, Жирновский заявил, что через 5-10-15 лет "денег не будет на строительство новых домов, когда вы созреете". Политик отметил, что потом будет "другой президент и другой мэр", а тех, кто сейчас не хочет переезда, потом "отправят в Калужскую область". Деньги, по его словам, к тому времени понадобятся на другие нужды, например, на оборону. "Может, нам придется воевать, и вы останетесь у разбитого корыта", - сказал Жириновский. В заключение он призвал заняться реновацией Госдумы - то есть построить для парламентариев новое современное здание. "А то мы 26 лет помогаем стране, а сами находимся в самом плохом здании", - заключил лидер Либерал-демократической партии.Глава "Справедливой России" Сергей Миронов перефразировал строчку советской песни "Революционный марш", использовав вместо слова "революция" слово "реновация": "Есть у реновации начало, нет у реновации конца". Он отметил, что фракция критически отнеслась к первой редакции законопроекта, но ко второму чтению документ переработали так, что редакции стали отличаться как "день и ночь". Миронов выступил за то, чтобы землю под сносимыми подами обязательно ставили на кадастровый учет - чтобы стоимость участков была включена в сумму денежной компенсации, а также за то, чтобы жителей таких домов освободили на пять лет от взносов на капремонт.Перед третьим чтением законопроекта возле здания Госдумы собрались десятки противников реновации . По обновленным данным ОВД-Инфо , в результате были задержаны не менее 16 человек. Большинство из них участвовали в одиночных пикетах. На активистов составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания).Второе, основное, чтение законопроекта о реновации прошло 9 июня . Ко второму чтению в документ было внесено 138 поправок, из которых было принято 126. Еще четыре поправки были приняты "с голоса": о предоставлении отдельных квартир переселенцам из коммуналок, о сносе домов в зависимости от их технического состояния, о предварительной компенсации владельцам изымаемых нежилых помещений. Четвертая поправка гласит, что дома перестанут включать в программу реновации после вступления закона в силу.Депутаты отклонили две поправки главы комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, хотя еще накануне "Единая Россия" обещала поддержать их. Поправки Хованской предлагали освободить переселенцев от платы за капремонт в первые пять лет жизни в новых домах и включить в стоимость компенсации за сносимое жилье стоимость невыполненного капремонта.После второго чтения в законопроекте появилось определение понятия "реновация": это "совокупность мероприятий <...>, направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства".По сравнению с первой редакцией уточняются характеристики домов, которые могут войти в программу. Это многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, в которых жители не менее двух третей квартир проголосовали за включение в программу реновации. Голоса "молчунов" распределяются пропорционально результатам голосования.Под домами первого периода индивидуального домостроения понимаются многоквартирные дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам с 1957 по 1968 годы с использованием типовых стен и (или) перекрытий. На аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, законопроект не распространяется.Выйти из программы можно в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации до дня подписания первого договора о праве собственности на новое жилье или соцнайме либо до выплаты компенсации. При этом такой договор не может быть заключен до истечения этих 90 дней. Для выхода из программы нужно провести общее собрание собственников и принять решение более чем одной третью голосов от общего числа собственников жилья. На подписание договора о собственности на новую квартиру даются все те же 90 дней, по истечении этого срока власти Москвы имеют право потребовать принудительного выселения через суд.Собственники и наниматели квартир в сносимых домах не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию. Во втором чтении из законопроекта исчезло ограничение на судебную защиту: первая редакция позволяла оспаривать в суде только метраж новой квартиры, но не сам факт сноса дома и другие вопросы.Собственникам и нанимателям гарантируется предоставление равнозначного жилья с улучшенной отделкой в том же районе (за исключением жителей Зеленограда и Новой Москвы, которых будут переселять в границах округа). Под равнозначным жильем понимается квартира с жилой площадью и числом комнат не меньше, чем в старой. По письменному заявлению собственник вправе получить равноценное жилье или денежную компенсацию.На выплату не могут рассчитывать ипотечники и владельцы квартир с другими обременениями. Денежная компенсация также не допускается, если в квартире живут несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. Желающие могут за доплату получить квартиры большей площади или с большим числом комнат, в том числе за счет средств материнского капитала, субсидий и социальных выплат.Жителям коммуналок в попавших под реновацию домах закон обещает отдельные квартиры, очередникам - досрочное улучшение жилищных условий. Со дня утверждения программы реновации жители вошедших в нее домов освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Уже внесенные взносы направляются на программу реновации.Нежилые помещения, не относящиеся к общему имуществу, изымаются "для государственных нужд города Москвы" при условии их предварительного и равноценного возмещения. Предпринимателям-арендаторам помещений в попавших под снос домах предоставляется в аренду равнозначное помещение на тех же условиях и на срок, оставшийся до истечения прежнего договора. При этом сохраняются все льготы, проведение торгов не требуется.В законе сохранились спорные положения о создаваемом Московском фонде реновации жилой застройки. Он наделяется широкими полномочиями, может выступать в качестве застройщика и привлекать средства дольщиков. При этом учредители фонда не могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение фондом своих обязанностей при участии в долевом строительстве - все обязательства несет Москва. Закон также позволяет выдавать градостроительный план земельного участка до его образования и выдавать разрешение на строительство без правоустанавливающих документов на землю; отступать от норм пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм за исключением минимально необходимых.