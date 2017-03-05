NEWSmsk.com: Московские новости
[ 15 июня]
В Нагорном районе Москвы уборочный трактор "мыл" лужи в дождь
14 июня 2017 г. | Время публикации 16:50
Рубрики: Коммунальное хозяйство
foto Фоторепортаж
В Нагорном районе Южного округа Москвы сняли на видео уборочную технику, которая "чистила" щетками лужи в дождь. На кадрах видно, что сами лужи в процессе такой уборки никуда не делись, а лишь широко разливались по двору и стекали обратно. Видео опубликовано сообществом "Московский активист" в Facebook.

В комментариях пользователи пишут, что подобное наблюдается и в других и округах - Юго-Восточном, Центральном, Северо-Восточном. В СВАО, по словам одной из жительниц, техника бесцельно ездит по тротуарам так, что прохожим приходится отпрыгивать на проезжую часть, а щетки используются только при сильной слякоти.



Напомним, зимой большой резонанс вызвало видео, на котором два трактора с поднятой и сломанной щетками имитировали уборку снега во дворе дома в Северном Измайлово. Водители пояснили автору видео, муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, что в районном "Жилищнике" закончились щетки на смену, но технику все равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС.

Выяснилось, что такую же тактику применяет коммунальная техника по всей Москве. Однако власти и официальные представители коммунальных служб отрицали "накрутку километража". Впрочем, на портале госзакупок после резонансной истории появилась информация о конкурсе на оснащение щеток 4 тысяч уборочных машин специальными датчиками за 44,6 миллиона рублей к следующей зиме. Что касается работы поливальных машин в дождь, то, по словам властей, таким образом удается лучше отмыть улицы от жидкой грязи.

Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
5 марта 2017 г.
Мэрия повесит датчики на щетки тракторов после скандала с фиктивной уборкой улиц
26 мая 2016 г.
В мэрии объяснили полезность мытья дорог в дождь, над чем смеялись еще в советское время
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 15 июня 2017 г. // Последняя новость 18:21
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed