NEWSmsk.com: Московские новости
[ 16 марта]
В московском зоопарке непривычно рано проснулись медведи
14 марта 2017 г. | Время публикации 19:28
Рубрики: Животные
foto Фоторепортаж
В столичном зоопарке из зимней спячки начали выходить медведи, но делают это потихоньку: пока животные не бодрые и не активные, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе учреждения. Другие обитатели зоопарка - тушканчики - пока продолжают спать.

Примечательно, что именно медведи обычно спят дольше всех, а просыпаются только к концу марта или в начале апреля. В этот раз же, вероятно, все-таки сыграла роль аномально теплая погода, установившаяся в городе с конца февраля. Ранее сотрудники зоопарка отмечали, что погодные аномалии не сказываются на спячке животных.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
1 марта 2017 г.
Животные в зоопарке продолжили спячку, несмотря на аномальное тепло
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed