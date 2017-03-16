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[ 16 марта]
Мать снятого с очереди на жилье инвалида оштрафовали за одиночный пикет у мэрии
14 марта 2017 г. | Время публикации 14:50
Последние изменения 15:27
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Тверской районный суд во вторник, 14 марта, признал виновной москвичку Елену Гаврилину в нарушении правил проведения публичных мероприятий и приговорил ее к штрафу в 10 тысяч рублей, сообщает портал "ОВД-Инфо". Гаврилина была задержана 23 декабря 2016 года во время проведения одиночного пикета у здания мэрии Москвы после того, как ее тяжелобольного сына с инвалидностью сняли с очереди на жилье.

Как сообщало агентство "Собкор", в тот день у мэрии собрались несколько активистов, которые планировали разбить цепь одиночных пикетов. Однако это успела сделать только Гаврилина с плакатом: "Власти не выполняют обязательств перед инвалидами. Требуем остановить геноцид наших семей". Вскоре появились полицейские, отвезли женщину в отделение и составили на нее протокол по статье 20.2 КоАП.

"ОВД-Инфо" отмечает, что судья во время сегодняшнего заседания отказала защите в вызове правоохранителей, которые непосредственно участвовали в задержании Гаврилиной в декабре и составляли на нее протокол об административном нарушении.
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