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[ 16 марта]
В центре Москвы 15 марта ограничат движение из-за репетиции парада Победы
14 марта 2017 г. | Время публикации 18:57
Рубрики: Автотранспорт
foto Фоторепортаж
Утром в среду, 15 марта, на одной из улиц в центре Москвы будет ограничено движение в связи с репетицией парада Победы на Красной площади, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Как отмечает ведомство, ограничения будут действовать с 7 до 9:30 утра на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в полиции.
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