В центре Москвы 15 марта ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Утром в среду, 15 марта, на одной из улиц в центре Москвы будет ограничено движение в связи с репетицией парада Победы на Красной площади, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Как отмечает ведомство, ограничения будут действовать с 7 до 9:30 утра на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком. "Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - подчеркнули в полиции.