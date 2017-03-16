NEWSmsk.com: Московские новости
[ 16 марта]
Учитель танцев арестован на юго-востоке столицы по обвинению в педофилии
14 марта 2017 г. | Время публикации 14:05
Последние изменения 14:51
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
65-летний преподаватель танцев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ученицам. Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, с 2015 по 2016 годы мужчина, заменяя преподавателя танцев в образовательном учреждени в Юго-Восточном округе, неоднократно совершил в отношении обучающихся девочек насильственные и развратные действия сексуального характера.

Родители детей обратились в правоохранительные органы с заявлением, после чего следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия). Он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed