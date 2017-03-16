NEWSmsk.com: Московские новости
[ 16 марта]
Четверо мужчин провалились под лед Москвы-реки, пытаясь сократить путь от метро
14 марта 2017 г. | Время публикации 16:16
Последние изменения 17:19
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
На северо-западе столицы четверо рыбаков провалились под лед при попытке пройти по замерзшей Москве-реке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе станции метро "Мякинино" около 14:00. Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники МЧС спасли мужчин, замерзших от ледяной воды, и передали их врачам скорой помощи. По словам собеседника агентства, потерпевшие пошли по льду, чтобы сократить путь от метро.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 16 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed