Четверо мужчин провалились под лед Москвы-реки, пытаясь сократить путь от метро

На северо-западе столицы четверо рыбаков провалились под лед при попытке пройти по замерзшей Москве-реке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.



Инцидент произошел в районе станции метро "Мякинино" около 14:00. Прибывшие на место происшествия на катере на воздушной подушке сотрудники МЧС спасли мужчин, замерзших от ледяной воды, и передали их врачам скорой помощи. По словам собеседника агентства, потерпевшие пошли по льду, чтобы сократить путь от метро.