Число занимающихся спортом москвичей выросло вдвое за шесть лет





По его словам, количество москвичей, ведущих активный образ жизни, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом: физкультурой и спортом систематически занимаются около четырех миллионов человек, в том числе 46 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Гуляев также отметил, что в массовых спортивных мероприятиях в прошлом году приняли участие порядка двух с половиной миллионов жителей столицы. Важную роль в привлечении горожан к занятиям спортом сыграл комплекс "Готов к труду и обороне", который с этого года может сдать любой желающий. По официальным данным, в Москве действуют почти 20 тысяч объектов спорта, в том числе 3600 спортивных залов, 377 плавательных бассейнов, 58 крытых катков. По сравнению с 2010 годом, число дворовых спортплощадок выросло с 1950 до 6824, число лыжных трасс - с 142 до 370, беговых и велосипедных дорожек - с 68 до 839. Также создано 327 профессиональных площадок для воркаута.



Между тем на деле ситуация с массовым спортом в столице складывается далеко не так радужно, как это представляется властям: москвичам Число занимающихся спортом москвичей выросло вдвое за шесть лет, и теперь систематически физкультурой и спортом занимается каждый третий москвич. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев, которого цитирует ТАСС.По его словам, количество москвичей, ведущих активный образ жизни, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2010 годом: физкультурой и спортом систематически занимаются около четырех миллионов человек, в том числе 46 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Гуляев также отметил, что в массовых спортивных мероприятиях в прошлом году приняли участие порядка двух с половиной миллионов жителей столицы. Важную роль в привлечении горожан к занятиям спортом сыграл комплекс "Готов к труду и обороне", который с этого года может сдать любой желающий. По официальным данным, в Москве действуют почти 20 тысяч объектов спорта, в том числе 3600 спортивных залов, 377 плавательных бассейнов, 58 крытых катков. По сравнению с 2010 годом, число дворовых спортплощадок выросло с 1950 до 6824, число лыжных трасс - с 142 до 370, беговых и велосипедных дорожек - с 68 до 839. Также создано 327 профессиональных площадок для воркаута.Между тем на деле ситуация с массовым спортом в столице складывается далеко не так радужно, как это представляется властям: москвичам остро не хватает дешевых доступных залов, а обещанные властями доступные клубы после постройки превращаются в вип-клубы и офисы . А недавно получила продолжение история со строящимся фитнес-клубом в Митино: его обещали открыть еще осенью, но до сих пор даже не начали строить