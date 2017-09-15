На указателях в парке "Зарядье" обнаружили "красную кишку" и "деревню шовинистов"

Ахахаха! Китайцы весело разносят по своим Интернетам указатель из Зарядья, где по-китайски вместо Красная площадь написано "красная кишка" 😂 pic.twitter.com/oW05KL25Up— Саша Усольцев (@usolt) 13 сентября 2017 г.
По данным СМИ, ошибку уже активно обсуждают в китайских соцсетях, а китайские журналисты в Москве уже включили освещение ситуации в план репортажей. Администрация парка "Зарядье" дала согласие встретиться с работниками китайских СМИ и пообещала разобраться в ситуации.
В августе в соцсетях появились фото баннеров программы "Моя улица" с нелепыми орфографическими ошибками. На одном из изображений был запечатлен баннер, надпись на котором гласила: "Краснопресненская наберажная", на второй фотографии авторы баннера назвали станцию метро "Дабрыненской". Власти оперативно отреагировали на это, пообещав убрать баннеры.