В Тимирязевском районе Москвы независимых депутатов все же лишили победы после сомнительного пересчета голосов





"Такой наглой фальсификации мы не видели в Москве уже с 2011 года", - прокомментировала Галямина. Активисты готовят иск в суд и собираются подать заявку на митинг. Избранные депутаты и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса подали заявления в полицию, их жалобы уже переданы в Следственный комитет. Они также обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и в Мосгоризбирком.



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Заседание ТИК, на котором утверждались результаты выборов, проходило вечером 13 сентября в здании районной управы. Изначально туда отказывались пускать даже избранных депутатов. Жители Тимирязевского района устроили возле управы



Пересчет, вызвавший возмущение общественности, проходил по жалобе кандидата от "Коммунистов России" Алексея Пуховича, который получил в общей сложности 10 голосов и заявил о нарушении своих прав при подсчете. Жалоба была подана ночью, при этом ни сам Пухович, ни его представитель на подсчете не присутствовали, хотя это обязательное требование закона при подаче жалобы. Протокол с первоначальными результатами к этому времени уже был заверен, но выяснилось, что данные в течение нескольких часов почему-то не вносили в государственную автоматизированную систему "Выборы".



Тем не менее ТИК с "безумной оперативностью" принял решение о пересчете, пишет Галямина. В нарушение закона кандидатов и членов избиркома с правом совещательного голоса об этом не оповестили, опломбированную пачку бюллетеней вскрывали тоже без их участия. В результате пересчета Москвина получила 70 голосов вместо изначальных 42-х. "Такое изменение нельзя отнести к технической ошибке. Эти галочки не могли не быть не замеченными, если бы они там были изначально. Значит, кто-то их внес уже после первоначального подсчета", - отметила Галямина. По словам очевидцев, дополнительные галочки за Москвину были проставлены одинаковыми чернилами, отличающимися по цвету от других в бюллетенях.



13 сентября ТИК окончательно признал итоги выборов, а все жалобы там назвали необоснованными. Таким образом, независимые депутаты лишаются большинства в Совете депутатов Тимирязевского района и не могут выбрать председателя из своих рядов. Повторения подобной махинации опасались и в районе Зюзино, где победила команда независимых кандидатов во главе с Константином Янкаускасом. Там 13 сентября также проходило заседание ТИК "по поводу отмены одного из решений по муниципальным выборам". По итогам заседания Янкаускас



Территориальная избирательная комиссия Тимирязевского района Москвы утвердила сфальсифицированные итоги голосования, пишет на своей странице в Facebook избранный депутат Юлия Галямина. Первоначально в Совет депутатов вошли 8 независимых кандидатов из команды Галяминой, включая самовыдвиженку Ольгу Смирнову. Семь мест получали представители "Единой России". После пересчета , происходившего с нарушениями, у единоросса Марины Москвиной оказалось 28 дополнительных голосов, что лишило Смирнову мандата."Такой наглой фальсификации мы не видели в Москве уже с 2011 года", - прокомментировала Галямина. Активисты готовят иск в суд и собираются подать заявку на митинг. Избранные депутаты и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса подали заявления в полицию, их жалобы уже переданы в Следственный комитет. Они также обратились к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и в Мосгоризбирком.Заседание ТИК, на котором утверждались результаты выборов, проходило вечером 13 сентября в здании районной управы. Изначально туда отказывались пускать даже избранных депутатов. Жители Тимирязевского района устроили возле управы народный сход в знак протеста против фальсификации. Полиция пыталась пресечь собрание как незаконный митинг.Пересчет, вызвавший возмущение общественности, проходил по жалобе кандидата от "Коммунистов России" Алексея Пуховича, который получил в общей сложности 10 голосов и заявил о нарушении своих прав при подсчете. Жалоба была подана ночью, при этом ни сам Пухович, ни его представитель на подсчете не присутствовали, хотя это обязательное требование закона при подаче жалобы. Протокол с первоначальными результатами к этому времени уже был заверен, но выяснилось, что данные в течение нескольких часов почему-то не вносили в государственную автоматизированную систему "Выборы".Тем не менее ТИК с "безумной оперативностью" принял решение о пересчете, пишет Галямина. В нарушение закона кандидатов и членов избиркома с правом совещательного голоса об этом не оповестили, опломбированную пачку бюллетеней вскрывали тоже без их участия. В результате пересчета Москвина получила 70 голосов вместо изначальных 42-х. "Такое изменение нельзя отнести к технической ошибке. Эти галочки не могли не быть не замеченными, если бы они там были изначально. Значит, кто-то их внес уже после первоначального подсчета", - отметила Галямина. По словам очевидцев, дополнительные галочки за Москвину были проставлены одинаковыми чернилами, отличающимися по цвету от других в бюллетенях.13 сентября ТИК окончательно признал итоги выборов, а все жалобы там назвали необоснованными. Таким образом, независимые депутаты лишаются большинства в Совете депутатов Тимирязевского района и не могут выбрать председателя из своих рядов. Повторения подобной махинации опасались и в районе Зюзино, где победила команда независимых кандидатов во главе с Константином Янкаускасом. Там 13 сентября также проходило заседание ТИК "по поводу отмены одного из решений по муниципальным выборам". По итогам заседания Янкаускас сообщил , что "никаких пересчетов и замены протоколов в Зюзино не будет": ТИК лишь исправил ранее допущенную техническую ошибку.