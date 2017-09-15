В пятницу столицу ожидает небольшой дождь

14 сентября 2017 г. | Время публикации 20:00
В пятницу, 15 сентября, дожди в Москве продолжатся, сообщает Гидрометцентр России
. В городе будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью температура - 13-15, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду, днем температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса тепла, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.