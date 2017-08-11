Москвичи обеспокоились за черепашек-ниндзя из-за нового чуда благоустройства в центре Москвы (ФОТО)

Некоторые москвичи, впрочем, обратили внимание, что бордюр сделан из дерева, а потому поднять его и убрать в сторону при необходимости не составит труда. В то же время горожане признали, что сама идея организовать клумбу именно на этом месте выглядит, по меньшей мере, странно. "Не рассчитали, промахнулись. На проектные изменения и переделки на будущий год еще заложим N миллионов в бюджет", - иронизирует один из участников сообщества района Хамовники в Facebook.
Горожане надеются, что ситуация в районе может измениться благодаря результатам минувших муниципальных выборов: в новый совет депутатов Хамовников не попал ни один представитель "Единой России". Руководитель столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин рассказал "Коммерсанту", что партия намерена предложить на пост главы совета депутатов градозащитницу Александру Парушину, которая не раз обращала на себя внимание москвичей и СМИ активной борьбой за благополучие района.