Наспех благоустроенные ко Дню города улицы в центре Москвы снова начали перекапывать (ФОТО)

В публикации на сайте мэрии от 8 сентября утверждалось, что на участке Пречистенской набережной от Новокрымского до Соймоновского проезда возобновлено движение в связи с завершением работ по программе "Моя улица". Согласно заметке, там "установили 30 смотровых и 10 дождеприемных колодцев" и "уложили 4,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия".
Лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на своей странице в Facebook рассказал, что упомянутый выше участок Пречистенской набережной уже "откопали обратно". "Этот участок уже был сдан ко Дню города!" - возмутился политик. Один из пользователей шутливо предположил, что рабочие просто что-то потеряли. Другой москвич остроумно возразил, что это бюджет Москвы потерял на данном участке "пару лимонов".
Кроме того, накануне праздников столичные власти заявляли о завершении благоустройства Саввинской набережной, где "проводились работы по переносу инженерных коммуникаций и понижению уровня основания проезжей части". "Здесь выполнили фрезерование существующего дорожного покрытия и разобрали цементнобетонное основание", - говорилось на портале городского правительства.
Впрочем, жители Хамовников сегодня заметили, что с набережной пропала дорожная разметка и целая боковая полоса. "Я совсем ничего не понимаю. Пять дней назад положили асфальт, нанесли разметку, все хорошо. А сегодня вот. За чей счет банкет?" - отметила участница районного сообщества в Facebook. Примечательно, что на той же Саввинской набережной сегодня образовались дыры в ограде. Бетонная пыль под ней и ровные спилы указывают на то, что к этому также могли быть причастны благоустроители.
С неудобствами из-за строительных работ сталкивались и жители района Якиманка: подрядчик мэрии на протяжении всего лета укладывал плитку на улице Большая Полянка, обещая, что "скоро здесь будет красиво". "Не осилили ко дню города. Залили наспех асфальтом, вернее покидали асфальт кучкой, да сняли забор. "Моя улица" - отметил москвич Дмитрий Лебедев. Сюда, впрочем, благоустройство пока не вернулось.
Подобные проблемы на благоустроенных улицах можно было ожидать: такие вещи происходят в Москве традиционно из года в год. "Под праздник работы свернут, а потом ринутся доделывать недоделки, устранять брак и переделывать сделанное неправильно", - прогнозировал блогер Иван Ежиков. СМИ же подвели итог реализации программы "Моя улица" 2017 года материалом о типичных недоразумениях, которые оставляют после себя благоустроители.