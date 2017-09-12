Парк "Зарядье", где посетители за три дня уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы

За первые дни работы в парке "Зарядье" уничтожили более 10 тысяч растений, в том числе внесенных в Красную книгу. Об этом рассказал "Комсомольской правде" начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.
По данным администрации парка, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми нарушителями не получается. За это время в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу. Для восстановления парка потребуется собрать в питомниках около 10 тысяч растений и частично заменить грунт. Чтобы спасти парк, на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить" и регулярно просят посетителей не разрушать парк.
Кроме того, для сохранения ландшафта и архитектуры парка вводятся ограничения на вход. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется. Предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.
Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00. Напомним, в первый же день открытия парка для посетителей вандалы повредили купол и разбили световое окно на крыше павильона "Медиацентр". В Москомархитектуре также считают необходимым закрывать парк на санитарные дни для ухода за растениями и ограничить хождение по зеленым зонам, чтобы избежать актов вандализма и помочь прижиться растениям. Об этом сообщил ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Изначально концепция парка "Зарядье" предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, если ничего не сделать, мы многое потеряем. - заявил Кузнецов.- Растения будут там расти и выдерживать нагрузку от посетителей, им нужно время, чтобы прижиться и разрастись, а это около года, не меньше. И, конечно, нужно следить за тем, чтобы их не вытаптывали. Поэтому мое мнение - надо временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день для работы с растениями". Он подчеркнул, что такую практику используют для сохранения флоры в парках Нью-Йорка, а сама мера будет носить временный характер.