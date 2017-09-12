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Парк "Зарядье", где посетители за три дня уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы
14 сентября 2017 г. | Время публикации 09:14
Последние изменения 15:04
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество
foto Фоторепортаж
За первые дни работы в парке "Зарядье" уничтожили более 10 тысяч растений, в том числе внесенных в Красную книгу. Об этом рассказал "Комсомольской правде" начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

По данным администрации парка, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми нарушителями не получается. За это время в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу. Для восстановления парка потребуется собрать в питомниках около 10 тысяч растений и частично заменить грунт. Чтобы спасти парк, на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить" и регулярно просят посетителей не разрушать парк.

Кроме того, для сохранения ландшафта и архитектуры парка вводятся ограничения на вход. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется. Предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00. Напомним, в первый же день открытия парка для посетителей вандалы повредили купол и разбили световое окно на крыше павильона "Медиацентр". В Москомархитектуре также считают необходимым закрывать парк на санитарные дни для ухода за растениями и ограничить хождение по зеленым зонам, чтобы избежать актов вандализма и помочь прижиться растениям. Об этом сообщил ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Изначально концепция парка "Зарядье" предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, если ничего не сделать, мы многое потеряем. - заявил Кузнецов.- Растения будут там расти и выдерживать нагрузку от посетителей, им нужно время, чтобы прижиться и разрастись, а это около года, не меньше. И, конечно, нужно следить за тем, чтобы их не вытаптывали. Поэтому мое мнение - надо временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день для работы с растениями". Он подчеркнул, что такую практику используют для сохранения флоры в парках Нью-Йорка, а сама мера будет носить временный характер.
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