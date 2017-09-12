Парк "Зарядье", где посетители за три дня уничтожили 10 тысяч растений, изменил режим работы





По данным администрации парка, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми нарушителями не получается. За это время в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу. Для восстановления парка потребуется собрать в питомниках около 10 тысяч растений и частично заменить грунт. Чтобы спасти парк, на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить" и регулярно просят посетителей не разрушать парк.



Кроме того, для сохранения ландшафта и архитектуры парка вводятся ограничения на вход. Как сообщается



Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00. Напомним, в первый же день открытия парка для посетителей вандалы



"Изначально концепция парка "Зарядье" предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, если ничего не сделать, мы многое потеряем. - заявил Кузнецов.- Растения будут там расти и выдерживать нагрузку от посетителей, им нужно время, чтобы прижиться и разрастись, а это около года, не меньше. И, конечно, нужно следить за тем, чтобы их не вытаптывали. Поэтому мое мнение - надо временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день для работы с растениями". Он подчеркнул, что такую практику используют для сохранения флоры в парках Нью-Йорка, а сама мера будет носить временный характер. За первые дни работы в парке "Зарядье" уничтожили более 10 тысяч растений, в том числе внесенных в Красную книгу. Об этом рассказал "Комсомольской правде" начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.По данным администрации парка, поток посетителей настолько велик, что уследить за всеми нарушителями не получается. За это время в зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Люди вытаптывают лужайки и даже уносят с собой растения, которые занесены в Красную книгу. Для восстановления парка потребуется собрать в питомниках около 10 тысяч растений и частично заменить грунт. Чтобы спасти парк, на лужайках поставили таблички "По газонам не ходить" и регулярно просят посетителей не разрушать парк.Кроме того, для сохранения ландшафта и архитектуры парка вводятся ограничения на вход. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы , вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется. Предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00. Напомним, в первый же день открытия парка для посетителей вандалы повредили купол и разбили световое окно на крыше павильона "Медиацентр". В Москомархитектуре также считают необходимым закрывать парк на санитарные дни для ухода за растениями и ограничить хождение по зеленым зонам, чтобы избежать актов вандализма и помочь прижиться растениям. Об этом сообщил ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов."Изначально концепция парка "Зарядье" предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, если ничего не сделать, мы многое потеряем. - заявил Кузнецов.- Растения будут там расти и выдерживать нагрузку от посетителей, им нужно время, чтобы прижиться и разрастись, а это около года, не меньше. И, конечно, нужно следить за тем, чтобы их не вытаптывали. Поэтому мое мнение - надо временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день для работы с растениями". Он подчеркнул, что такую практику используют для сохранения флоры в парках Нью-Йорка, а сама мера будет носить временный характер.