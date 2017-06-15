1418 свечей зажгут на Крымской набережной в День памяти и скорби 22 июня





Все желающие смогут зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней войны. На площадке будут присутствовать хранители огня, которые расскажут посетителям о тех временах. Первую свечу в 21:30 зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю, посвященную последнему дню войны - правнук одного из участников. Сбор участников состоится в 19:00, а в 20:00 зрители увидят музыкально-драматический спектакль "Будем жить". Свечи будут гореть до полуночи 23 июня. Акция "Линия памяти" пройдет на Крымской набережной в ночь на 22 июня, когда в России отмечается День памяти и скорби. На набережной создадут инсталляцию из 1418 свечей - в память о каждом дне Великой Отечественной войны, сообщается на сайте столичной мэрии.Все желающие смогут зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней войны. На площадке будут присутствовать хранители огня, которые расскажут посетителям о тех временах. Первую свечу в 21:30 зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю, посвященную последнему дню войны - правнук одного из участников. Сбор участников состоится в 19:00, а в 20:00 зрители увидят музыкально-драматический спектакль "Будем жить". Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.