Вандалы изуродовали машину активиста из Строгино, борющегося с "автобыдлом" в парке "Москворецкий"





12 июня информацию об инциденте распространил в своем



В мае Арсентьев писал, что полицейские вместо того, чтобы разбираться с нарушителями, угрожали доставить активиста в отделение, проверить документы, подать в суд на то, что он снимает их якобы без разрешения. "Владимир подозревает в случившемся именно кого-то из полицейских", - пишет Дмитриев.



Еще одна версия связана с грядущими муниципальными выборами. В мае Арсентьев









Напомним, в апреле неизвестные Неизвестные изуродовали автомобиль активиста из московского района Строгино Владимира Арсентьева. Вандалы изрисовали иномарку голубой краской, замазали госномера и фары, изрезали шины. Об этом Арсентьев написал в своем Facebook . Инцидент произошел в ночь на 6 июня во дворе дома 2 корпус 2 на улице Исаковского. "Это такое выражение своего отношения к моей гражданской позиции и Закону", - написал активист с просьбой откликнуться очевидцев произошедшего.12 июня информацию об инциденте распространил в своем блоге житель Химок, защитник местного парка "Дубки" Алексей Дмитриев. Он отметил, что Арсентьев активно борется с нарушителями режима особо охраняемой природной территории в парке "Москворецкий", которые ездят по дорожкам на машинах, паркуются на траве у реки и жгут костры. Активист фотографирует нарушителей, которых называет "автобыдлом", и вызывает полицию. "При этом конфликты иногда возникали не только с нарушителями, но и с полицейскими, не спешившими наводить порядок на территории ООПТ", - пишет Дмитриев.В мае Арсентьев писал, что полицейские вместо того, чтобы разбираться с нарушителями, угрожали доставить активиста в отделение, проверить документы, подать в суд на то, что он снимает их якобы без разрешения. "Владимир подозревает в случившемся именно кого-то из полицейских", - пишет Дмитриев.Еще одна версия связана с грядущими муниципальными выборами. В мае Арсентьев перепостил в своем Facebook предварительный список возможных кандидатов в муниципальные депутаты района Строгино от "Единой России", назвав его списком "желающих жульничать и воровать". Он также предупредил, что на выборах многие эти кандидаты "будут как обычно числиться "самовыдвиженцами".Напомним, в апреле неизвестные расписали угрозами убийства этаж дома, где живет противник стройки на Живописной улице в Северо-Западном округе Москвы Ярослав Никитенко. Вандалы призвали активиста "заткнуться" и расписали стену могильными плитами. Спустя месяц Никитенко сообщил, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело и не нашла в произошедшем признаков нарушения общественного спокойствия или оскорбления публичной нравственности. В конце апреля неизвестные порезали шины автомобиля Юлии Галяминой , соорганизатора первого митинга против реновации 14 мая на проспекте Академика Сахарова.