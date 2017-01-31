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[ 15 июня]
Голосовые объявления на вокзалах Москвы начали дублировать на английском
15 июня 2017 г. | Время публикации 10:33
Рубрики: Общественный транспорт
foto Фоторепортаж
Голосовые сообщения на всех железнодорожных вокзалах столицы начали дублировать на английском языке. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов, правила безопасности, информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах.

Отмечается, что все объявления, которые звучат на московских вокзалах, записаны в едином стиле и объявляются женским голосом. При этом для объявлений маршрутов на вокзалах используют заранее записанные на английский язык отдельные слова и фразы. Автоматизированная система подбирает слова в зависимости от маршрута поезда и места его прибытия.

Первыми вокзалами, где зазвучали продублированные на английском языке сообщения, стали Казанский, Ленинградский и Курский. Позже к ним добавились Ярославский, Киевский, Белорусский, Павелецкий, Рижский и Савеловский вокзалы. Сообщения на двух языках будут звучать и после окончания Кубка конфедераций.

Напомним, для общения контролёров и таксистов с иностранными туристами в ГКУ "Организатор перевозок" разработают специальную памятку-разговорник, куда войдут наиболее употребляемые фразы на английском языке, а также возможные диалоги, касающиеся работы транспорта в Москве. Контролёры пройдут специальный инструктаж по работе с туристами и тесты на знание необходимого минимума по английскому языку: те, кто успешно выполнит тесты, будут работать на основных маршрутах болельщиков во время турнира.
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