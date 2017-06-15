Злоумышленники избили чиновника, который выявил бордель в ночном клубе

Подмосковные полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на сотрудника департамента городского имущества Москвы, который выявил бордель в одном из офисов. Об этом сообщила агентству "Москва" начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.
Злоумышленники арендовали под склад и офис несколько столичных помещений, организовав в них ночной клуб, в котором предоставлялись услуги сексуального характера. Факт нецелевого использования был выявлен сотрудником департамента городского имущества Москвы.
Двое ранее судимых мужчин 36 и 37 лет безуспешно попытались подкупить сотрудника департамента городского имущества Москвы, а затем совершили на него разбойное нападение в подъезде дома в Щелково. В результате сотрудник департамента получил телесные повреждения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Москве и в Московской области сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты травматический пистолет с патронами, кастет, два ноутбука, 15 мобильных телефонов, SIM-карты и похищенные вещи потерпевшего. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое, мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Полиция устанавливает соучастников преступления.