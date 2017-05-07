СК и власти Подмосковья занялись скандальной свалкой в Балашихе в считанные часы после жалобы жителей Путину





Жители Балашихи рассказали президенту, что жить рядом с полигоном твердых бытовых отходов "Кучино" невозможно, люди плохо себя чувствуют, постоянно испытывают тошноту от вони. "Постараемся это сделать [закрыть свалку]. Я людей прекрасно понимаю и вижу, какая сейчас проблема", - ответил Путин на видеообращение жителей города, добавив, что свалка скапливалась десятилетиями. Один из ведущих "Прямой линии" обратил внимание, что, увидев интерес журналистов к ситуации, свалку попытались облагородить за один день и "повесили воздушные шарики".



Глава Балашихи Евгений Жирков сообщил, что на закрытие полигона "Кучино" потребуется полтора-два года. "Скорее всего, это будет конец 2019 года", - цитирует



Активисты проекта ОНФ "Генеральная уборка" направили запросы по поводу свалки в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и главному санитарному врачу еще в марте, однако пока не получили ответа. "В настоящий момент по нашим запросам идут проверки, мы ждем результаты. Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее, и будем этого добиваться", - сообщил ТАСС координатор проекта Дмитрий Миронов.



По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино округа Балашиха, о котором шла речь в прямом эфире, был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Разговоры о скорейшем закрытии полигона велись еще в 1975 году, однако он продолжает функционировать до сих пор. Свалку общей площадью более 50 гектаров видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тысяч тонн отходов как из Московской области, так и из Москвы. При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.



Полигон бытовых отходов "Кучино" региональные власти обещали полностью закрыть до 1 января 2020 года, однако в мае этого года глава Балашихи Евгений Жирков подписал постановление о проведении публичных слушаний, на которых будет рассматриваться изменение назначения земель под полигоном с "рекультивации" на



Кроме того, полигон "Кучино" недавно упоминался в СМИ в связи с другой скандальной свалкой - в столичном районе Печатники. Вместо того, чтобы ликвидировать ее, власти недавно решили произвести переоборудование свалки. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, свалку планируется "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон твердых бытовых отходов "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге, как отмечал муниципальный депутат Виталий Третьюхин, свалка Следственный комитет начал проверку по жалобе на незаконное строительство жилья возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе, которая прозвучала во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. По указанию руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области организована проверка информации, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.Жители Балашихи рассказали президенту, что жить рядом с полигоном твердых бытовых отходов "Кучино" невозможно, люди плохо себя чувствуют, постоянно испытывают тошноту от вони. "Постараемся это сделать [закрыть свалку]. Я людей прекрасно понимаю и вижу, какая сейчас проблема", - ответил Путин на видеообращение жителей города, добавив, что свалка скапливалась десятилетиями. Один из ведущих "Прямой линии" обратил внимание, что, увидев интерес журналистов к ситуации, свалку попытались облагородить за один день и "повесили воздушные шарики".Глава Балашихи Евгений Жирков сообщил, что на закрытие полигона "Кучино" потребуется полтора-два года. "Скорее всего, это будет конец 2019 года", - цитирует "Интерфакс" . Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетовал, что закрыть свалку оперативно не получится, так как некуда будет везти мусор. "Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения", - сказал губернатор журналистам в четверг при осмотре полигона. Воробьев добавил, что с 2014 года в Подмосковье закрылся 21 полигон из 39-ти, а оставшиеся "трещать по швам". Утилизация же происходит по старой технологии.Активисты проекта ОНФ "Генеральная уборка" направили запросы по поводу свалки в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и главному санитарному врачу еще в марте, однако пока не получили ответа. "В настоящий момент по нашим запросам идут проверки, мы ждем результаты. Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее, и будем этого добиваться", - сообщил ТАСС координатор проекта Дмитрий Миронов.По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино округа Балашиха, о котором шла речь в прямом эфире, был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Разговоры о скорейшем закрытии полигона велись еще в 1975 году, однако он продолжает функционировать до сих пор. Свалку общей площадью более 50 гектаров видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тысяч тонн отходов как из Московской области, так и из Москвы. При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.Полигон бытовых отходов "Кучино" региональные власти обещали полностью закрыть до 1 января 2020 года, однако в мае этого года глава Балашихи Евгений Жирков подписал постановление о проведении публичных слушаний, на которых будет рассматриваться изменение назначения земель под полигоном с "рекультивации" на "специальную деятельность" . Активисты утверждают, что изменение назначения земель подразумевает не только продолжение деятельности полигона, но и возможность захоронения там медицинских, биологических, радиоактивных отходов.Кроме того, полигон "Кучино" недавно упоминался в СМИ в связи с другой скандальной свалкой - в столичном районе Печатники. Вместо того, чтобы ликвидировать ее, власти недавно решили произвести переоборудование свалки. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, свалку планируется "локализовать" и "реабилитировать". 15 процентов мусора вывезут на полигон твердых бытовых отходов "Кучино", остальное переместят в пределах свалки и завалят чистым грунтом. В итоге, как отмечал муниципальный депутат Виталий Третьюхин, свалка станет полигоном , где "отходы будут догнивать годами".