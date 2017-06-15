Путин потребовал не нарушать права собственности при реновации. Конкретные жалобы москвичей в эфир не попали





Путин ответил, что ему важно, как москвичи относятся к реновации. "Для меня важно, чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы, прежде всего, право собственности", - заявил президент. Он отметил, что столичные власти обещают строительство новых домов в шаговой доступности, "практически на тех же местах", но напомнил поговорку: "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги". "Мы знаем, как на практике часто получается: "Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону и так далее. Конечно, все нельзя предусмотреть, но не нужно относиться к этому формально. Вот о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег", - сказал Путин.



Президент заявил, что "чувствует" именно такую настроенность мэра Москвы Сергея Собянина. "Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных такого же подхода", - подчеркнул Путин. Перед вопросом о московской программе реновации на прямую видосвязь с президентом выходили жители аварийного жилья в регионах, требующие скорейшего расселения. Они показывали рассыпающиеся стены, жаловались на отсутствие воды и отопления, элементарных бытовых удобств. Многие жители регионов просили провести реновацию в их городах и населенных пунктах, тем более что среди москвичей нет стопроцентной поддержки сноса домов.



Комментируя эти сюжеты, Путин заявил, что "хорошо понимает" жителей регионов. Но отметил, что в Москве речь идет о жилом фонде, который "через 10-15 лет объективно превратится в аварийное жилье". "И Москва получит такой же объем беды, как и многие другие регионы. И если это своевременно не начать делать [реновацию], то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить, а, может быть, даже и невозможно. И реально люди тогда начнут страдать", - заявил президент.



По его словам, программа реновации должна выполняться в рамках закона и с учетом конкретных интересов людей. Путин заявил, что, если большинство жителей дома не хотят участвовать в программе, "насильно заставлять и втаскивать их нельзя". "Ну а там, где подавляющее большинство высказывается "за", все-таки те, кто считает, что этого не надо делать, должны уважать мнение большинства", - сказал президент, добавив, что и в этом случае должны соблюдаться законные права и интересы граждан.



Неуслышанные жалобы москвичей



Жители ансамбля домов 14 и 16 на Южнопортовой улице Москвы в своем видеообращении к президенту обратили внимание, что их пятиэтажки с эркерами не являются аварийными хрущевками. Капитальный ремонт в этих домах ни разу не делался, а теперь их хотят просто снести, но жители выступают лишь за реконструкцию. "Просим защиты Конституции и права на частную собственность. Нас по телефонным опросам мэрия Москвы лишает частной собственности", - говорится в обращении. В заключение жители района спрашивают, почему в список на снос попали дома с удобным расположением возле метро и парков.







Жители 5-го Донского проезда, владение 21 в Гагаринском районе Москвы в своем



"Уже почти полгода более 400 семей нашего района живут в невыносимых условиях: постоянный шум, вибрация стен, ездит строительная техника. Краны находятся в опасной близости к домам", - рассказывает одна из жительниц. Дома возле стройки до сих пор не расселены, сроки постоянно переносятся, но "властям регулярно докладывают о счастливых переселенцах".



Из-за строительства в соседних домах оседает грунт, в стенах появляются трещины. Жильцы считают, что застройщик намеренно дожидается аварийности домов, чтобы затем переселить людей



Жители района Дорогомилово попросили президента не допустить строительства эстакады - съезда с южного дублера Кутузовского проспекта на Поклонную улицу, так как он не решает транспортную проблему, но может создать другие проблемы. По словам муниципального депутата Михаила Меньшикова, большой транспортный поток пойдет мимо жилых кварталов по улице с четырехполосным движением. На публичных слушаниях было собрано почти 4 тысячи подписей против проекта. Жители опасаются транспортного коллапса в часы пик, ухудшения экологической ситуации и безопасности.







Еще одна москвичка "от лица всех людей, которые проживают в качественных пятиэтажках", стиль сохранен).



Одна из участниц митинга против реновации 14 мая



в свою очередь призывает подавать массовые письменные обращения в Совет Федерации и президенту с просьбой отклонить закон о реновации, принятый 14 июня. Закон должен пройти рассмотрение в Совфеде 28 июня, в верхней палате парламента уже заявили, что документ с большой долей вероятности будет одобрен. После этого закон поступит на подпись президенту, а после официального опубликования вступит в силу.



Москвичам не удалось напрямую задать вопросы в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, в том числе по резонансной программе реновации жилья. Несмотря на то, что многие горожане посылали свои вопросы, ни один из них не был ни озвучен, ни выпущен в эфир. Общий вопрос об отношении главы государства к программе реновации задал телеведущий Дмитрий Борисов. Стенограмма "прямой линии" доступна на сайте moskva-putinu.ru . Прямой эфир вели телеканалы Первый, "Россия-1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Путин ответил, что ему важно, как москвичи относятся к реновации. "Для меня важно, чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы, прежде всего, право собственности", - заявил президент. Он отметил, что столичные власти обещают строительство новых домов в шаговой доступности, "практически на тех же местах", но напомнил поговорку: "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги". "Мы знаем, как на практике часто получается: "Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону и так далее. Конечно, все нельзя предусмотреть, но не нужно относиться к этому формально. Вот о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег", - сказал Путин.Президент заявил, что "чувствует" именно такую настроенность мэра Москвы Сергея Собянина. "Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных такого же подхода", - подчеркнул Путин. Перед вопросом о московской программе реновации на прямую видосвязь с президентом выходили жители аварийного жилья в регионах, требующие скорейшего расселения. Они показывали рассыпающиеся стены, жаловались на отсутствие воды и отопления, элементарных бытовых удобств. Многие жители регионов просили провести реновацию в их городах и населенных пунктах, тем более что среди москвичей нет стопроцентной поддержки сноса домов.Комментируя эти сюжеты, Путин заявил, что "хорошо понимает" жителей регионов. Но отметил, что в Москве речь идет о жилом фонде, который "через 10-15 лет объективно превратится в аварийное жилье". "И Москва получит такой же объем беды, как и многие другие регионы. И если это своевременно не начать делать [реновацию], то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить, а, может быть, даже и невозможно. И реально люди тогда начнут страдать", - заявил президент.По его словам, программа реновации должна выполняться в рамках закона и с учетом конкретных интересов людей. Путин заявил, что, если большинство жителей дома не хотят участвовать в программе, "насильно заставлять и втаскивать их нельзя". "Ну а там, где подавляющее большинство высказывается "за", все-таки те, кто считает, что этого не надо делать, должны уважать мнение большинства", - сказал президент, добавив, что и в этом случае должны соблюдаться законные права и интересы граждан.Жители ансамбля домов 14 и 16 на Южнопортовой улице Москвы в своем видеообращении к президенту обратили внимание, что их пятиэтажки с эркерами не являются аварийными хрущевками. Капитальный ремонт в этих домах ни разу не делался, а теперь их хотят просто снести, но жители выступают лишь за реконструкцию. "Просим защиты Конституции и права на частную собственность. Нас по телефонным опросам мэрия Москвы лишает частной собственности", - говорится в обращении. В заключение жители района спрашивают, почему в список на снос попали дома с удобным расположением возле метро и парков.Жители 5-го Донского проезда, владение 21 в Гагаринском районе Москвы в своем видеообращении к Путину пожаловались на развернувшееся по соседству строительство жилого комплекса "Нескучный Home & Spa". Работы идут в нескольких метрах от жилых домов с нарушением санитарных норм и норм безопасности."Уже почти полгода более 400 семей нашего района живут в невыносимых условиях: постоянный шум, вибрация стен, ездит строительная техника. Краны находятся в опасной близости к домам", - рассказывает одна из жительниц. Дома возле стройки до сих пор не расселены, сроки постоянно переносятся, но "властям регулярно докладывают о счастливых переселенцах".Из-за строительства в соседних домах оседает грунт, в стенах появляются трещины. Жильцы считают, что застройщик намеренно дожидается аварийности домов, чтобы затем переселить людей за МКАД . Госорганы в ответ на жалобы присылают отписки. Жители просят Путина взять ситуацию под контроль, повлиять на застройщика и приостановить стройку до расселения предаварийных корпусов.Жители района Дорогомилово попросили президента не допустить строительства эстакады - съезда с южного дублера Кутузовского проспекта на Поклонную улицу, так как он не решает транспортную проблему, но может создать другие проблемы. По словам муниципального депутата Михаила Меньшикова, большой транспортный поток пойдет мимо жилых кварталов по улице с четырехполосным движением. На публичных слушаниях было собрано почти 4 тысячи подписей против проекта. Жители опасаются транспортного коллапса в часы пик, ухудшения экологической ситуации и безопасности.Еще одна москвичка "от лица всех людей, которые проживают в качественных пятиэтажках", призвала президента не допустить "преступного и коррупционного сноса неаварийных домов". Она отметила, что жители "якобы ветхого жилья" который месяц не могут нормально жить и думают только о сохранении своей собственности, которой грозит снос. Москвичка также пишет об угрозе уничтожения экологии столицы в ходе реновации. "С бесконечной перекладкой плитки в центре Москвы уже было уничтожено много деревьев и заменено мертвыми дорогими деревьями, а со сносом домов, уничтожится экология Москвы в 1000 крат, так как зачастую пятиэтажки окружают деревья", - пишет она ().Одна из участниц митинга против реновации 14 мая напомнила президенту, что он является гарантом Конституции, а закон о реновации антиконституционен, и поинтересовалась, действительно ли он собирается подписать этот закон. Штаб защиты москвичей в свою очередь призывает подавать массовые письменные обращения в Совет Федерации и президенту с просьбой отклонить закон о реновации, принятый 14 июня. Закон должен пройти рассмотрение в Совфеде 28 июня, в верхней палате парламента уже заявили, что документ с большой долей вероятности будет одобрен. После этого закон поступит на подпись президенту, а после официального опубликования вступит в силу.