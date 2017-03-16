Москвичи выйдут на митинг против застройки парка "Березовая роща" под нужды футбольного ЦСКА





По словам Афанасьева, участок парка, которому грозит уничтожение, десятки лет принадлежал военным и был обнесен забором. Местные жители многие годы боролись за то, чтобы эта территория воссоединилась с парком. Примечательно, что даже столичные власти были в этом вопросе на стороне жителей: город выиграл суд у Минобороны РФ, после чего ведомство начало освобождать земли.



Однако, по некой причине, участок получил статус отдельного землевладения со своим кадастровым номером, хотя и очевидно является частью парка. При этом сам парк "Березовая роща" имеет статус особо охраняемого объекта культурного наследия. "Этот факт казался странным и тревожил. Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Гинер (владелец футбольного клуба, - прим. ред.) хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей", - отметил активист в сообществе районов Сокол и Аэропорт в



"Как уж ему этот участок выдадут - в аренду ли, продадут ли - не так важно. Важно, что если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится - годами боролись жители за уход оттуда военных, а результат всего этого - чистенький и тепленький участочек получит Гинер", - заявил Афанасьев. Митинг стартует 18 марта в 12:00. Жители московских районов Сокол и Хорошевка в предстоящую субботу выйдут на митинг в парке "Березовая роща", чтобы защитить его от застройки под нужды футбольного ЦСКА, сообщает портал Znak со ссылкой на одного из организаторов акции Александра Афанасьева.По словам Афанасьева, участок парка, которому грозит уничтожение, десятки лет принадлежал военным и был обнесен забором. Местные жители многие годы боролись за то, чтобы эта территория воссоединилась с парком. Примечательно, что даже столичные власти были в этом вопросе на стороне жителей: город выиграл суд у Минобороны РФ, после чего ведомство начало освобождать земли.Однако, по некой причине, участок получил статус отдельного землевладения со своим кадастровым номером, хотя и очевидно является частью парка. При этом сам парк "Березовая роща" имеет статус особо охраняемого объекта культурного наследия. "Этот факт казался странным и тревожил. Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Гинер (владелец футбольного клуба, - прим. ред.) хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей", - отметил активист в сообществе районов Сокол и Аэропорт в Facebook "Как уж ему этот участок выдадут - в аренду ли, продадут ли - не так важно. Важно, что если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится - годами боролись жители за уход оттуда военных, а результат всего этого - чистенький и тепленький участочек получит Гинер", - заявил Афанасьев. Митинг стартует 18 марта в 12:00.