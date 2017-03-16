На территории Черкизовского мясоперерабатывающего завода произошел пожар

15 марта 2017 г. | Время публикации 12:23
Спасатели потушили возгорание пластиковой и деревянной тары на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе. Как сообщил РИАМО
сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по столице, информация о возгорании пластиковой и деревянной тары на территории дома 5 по улице Пермской поступила в 10:17, в 10:36 пожар площадью в пять квадратных метров был потушен. По данным СМИ, по указанному адресу находится Черкизовский мясоперерабатывающий завод, пострадавших в результате инцидента нет.