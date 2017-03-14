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[ 16 марта]
МЧС предупредило москвичей о начале самого опасного времени для выхода на лед
15 марта 2017 г. | Время публикации 14:46
Рубрики: Погода, Происшествия
foto Фоторепортаж
Толщина ледового покрытия в ближайшее время уже будет не способно выдерживать нагрузки, а потому пребывание на заледенелых прудах и реках в столичном регионе может сопрягаться риском для жизни, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского управления МЧС.

"Температура воздуха в дневное время суток по состоянию на 15 марта составляет плюс пять градусов. В дни, когда положительная среднесуточная температура воздуха сохранится на протяжении трех дней, прочность льда снизится на четверть. Но уже сегодня во многих местах лед небезопасный", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, сегодня в Строгинской пойме толщина льда составляет 28 сантиметров, в Серебряном Бору - 10 сантиметров, на Большом Садовом пруду - 35 сантиметров. Выход человека на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 сантиметров. В ведомстве также добавили, что только за 14 марта на Москве-реке были спасены пять человек.
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