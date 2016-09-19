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[ 16 марта]
Полиция раскрыла дело об убийстве девушки на Хамовническом валу
15 марта 2017 г. | Время публикации 09:48
Последние изменения 12:23
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
Полиция раскрыла дело об убийстве девушки осенью прошлого года. Напомним, 18 сентября прошлого года вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический вал было обнаружено тело 20-летней девушки с колото-резаными ранами шеи и головы. По данным источника в правоохранительных органах, преступник действовал максимально жестоко и ударил девушку в шею четыре раза. Нападавший также похитил сумочку жертвы и ценные вещи.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по городу Москве, подозреваемый был задержан на территории Брянской области, где также совершил особо тяжкое преступление. 31-летнему Борису Суркову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Он признался в совершенном преступлении и в ближайшее время будет этапирован в Москву для проведения следственных действий.

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