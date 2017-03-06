В мэрии не исключили сноса девятиэтажек вместе с хрущевками





"Чтобы девятиэтажки системно вошли в эту программу - такой ни задачи, ни цели, ни постановки сегодня нет. Решение будет приниматься по конкретному кварталу, по конкретным домам. Мы будем спрашивать жителей, как они относятся к этой программе, хотят ли они, чтобы они попали в эту программу и только с позиции "да", то будем рассматривать, в том числе, физический, моральный износ, а также ремонтнопригодность этих домов", - подчеркнул Левкин.



Представитель мэрии также рассказал, что первый этап новой программы реновации жилого фонда Москвы будет финансироваться из городского бюджета, передает



О возможном Столичные власти не ставят себе цели сносить панельные девятиэтажки, однако с согласия жильцов по некоторым таким домам может быть принято решение о ликвидации. Об этом на международной выставке недвижимости MIPIM во Франции в среду рассказал глава московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин."Чтобы девятиэтажки системно вошли в эту программу - такой ни задачи, ни цели, ни постановки сегодня нет. Решение будет приниматься по конкретному кварталу, по конкретным домам. Мы будем спрашивать жителей, как они относятся к этой программе, хотят ли они, чтобы они попали в эту программу и только с позиции "да", то будем рассматривать, в том числе, физический, моральный износ, а также ремонтнопригодность этих домов", - подчеркнул Левкин.Представитель мэрии также рассказал, что первый этап новой программы реновации жилого фонда Москвы будет финансироваться из городского бюджета, передает "Интерфакс" . "Сначала нам необходимо отработать все вопросы и сложные моменты этой программы. Надо будет детально проработать весь механизм новой программы и исключить возможные ошибки. В связи с этим на первом этапе мы не будем привлекать инвесторов", - пояснил чиновник, подчеркнув, что в дальнейшем инвесторы будут привлекаться максимально активно.О возможном попадании девятиэтажек в программу сноса в начале марта узнала газета "Ведомости". Как отмечало издание, мэрия насчитала почти 8 тысяч домов, попадающих под снос, хотя типовых пятиэтажек в городе сейчас около 7 тысяч. Власти готовы сносить не только эти дома. Перечень адресов, впрочем, мэрия пока не обнародовала.