Возмущенные качеством дорог дальнобойщики подали заявку на пикет возле здания МВД

Движение дальнобойщиков "12 тонн" подало заявку на проведение пикета возле здания МВД 18 марта в 12:00. По словам одного из организаторов акции, водители грузовиков хотят выяснить, куда уходят деньги "Платона", поскольку дороги продолжают оставаться в непригодном состоянии.
"Я призываю всех дальнобойщиков, кому важна их профессия, присоединиться к движению. Нас с вами обязательно услышат. Только мы с вами знаем все о наших дорогах. И мы не можем понять почему их не ремонтируют", - заявил активист. В то же время он добавил, что от властей ответа по согласованию мероприятия пока не последовало.
При этом он добавил, что движение "12 тонн" готовит обращение в полицию в связи с тем, что некоторых дальнобойщиков при помощи угроз пытаются заставить участвовать во всероссийской акции протеста, которая состоится 27 марта. "Их призывают принять участие в акции, а в случае отказа угрожают выбивать стекла, и так далее", - отметил представитель движения.
Ранее председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин на пресс-конференции в "Росбалте" заявил, что дальнобойщики 27 марта намерены максимально остановить грузопоток. "Может быть, это будет болезненно для обывателей, но у нас нет другого выхода. В крупных городах мы будем выстраивать колонны вдоль дороги, дальше у нас намечены митинги", - подчеркнул Бажутин, пояснив, что цель акции - остановить повышение тарифов за проезд по федеральным трассам и системы "Платон" в целом.