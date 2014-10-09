Два участка МКАД начнут реконструировать в этом году





В ходе реконструкции участка МКАД В 2017 году планируется начать реконструкцию двух участков МКАД. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства, речь идет об участке МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с улицей Липецкая, и участок от улицы Верхние поля до Бесединского моста через Москву-реку, включая развязку на пересечении с улицей Верхние поля. В настоящее время идет проектирование этих объектов.В ходе реконструкции участка МКАД от улицы Верхние поля до Бесединского моста планируется реконструкция участка МКАД от 17 до 12 километра, улицы Верхние поля, транспортных развязок на пересечении с улицей Верхние поля и с улицей Капотня, строительство съездов к ТЦ "Мега Белая дача" и рынку "Садовод", строительство дополнительных съездов, боковых проездов, надземного пешеходного перехода на 14 км МКАД и у рынка "Садовод" для перехода через улицу Верхние поля. На участке МКАД от Каширского до Варшавского шоссе планируется реконструировать четыре километра дорог, построить три тоннеля, дополнительные съезды, выполнить реконструкцию съездов в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкая и Востряковским проездом.