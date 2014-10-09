Два участка МКАД начнут реконструировать в этом году

В 2017 году планируется начать реконструкцию двух участков МКАД. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства, речь идет об участке МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с улицей Липецкая, и участок от улицы Верхние поля до Бесединского моста через Москву-реку, включая развязку на пересечении с улицей Верхние поля. В настоящее время идет проектирование этих объектов.
В ходе реконструкции участка МКАД от улицы Верхние поля до Бесединского моста планируется реконструкция участка МКАД от 17 до 12 километра, улицы Верхние поля, транспортных развязок на пересечении с улицей Верхние поля и с улицей Капотня, строительство съездов к ТЦ "Мега Белая дача" и рынку "Садовод", строительство дополнительных съездов, боковых проездов, надземного пешеходного перехода на 14 км МКАД и у рынка "Садовод" для перехода через улицу Верхние поля. На участке МКАД от Каширского до Варшавского шоссе планируется реконструировать четыре километра дорог, построить три тоннеля, дополнительные съезды, выполнить реконструкцию съездов в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкая и Востряковским проездом.