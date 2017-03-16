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[ 16 марта]
Фура опрокинулась на МКАД, столкнувшись с тремя авто
15 марта 2017 г. | Время публикации 08:40
Последние изменения 12:21
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Три легковых автомобиля и грузовик с полуприцепом столкнулись на МКАД, пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Москве, инцидент произошел около 04:20: на 1-м километре внешней стороны МКАД столкнулись три легковых авто и фура с полуприцепом.

В результате удара фура опрокинулась на бок, пострадал один человек.Движение от шоссе Энтузиастов до улицы Энергетиков осложнено, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в район перекрытия. Сотрудники ГИБДД организуют движение и устанавливают причины аварии.

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