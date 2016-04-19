Мост от парка "Остров мечты" через Москву-реку начнут строить в следующем году





По словам Хуснуллина, в районе ЗИЛа планируется построить несколько мостов через Москву-реку, один из таких мостов к Варшавскому шоссе планируется начать строить уже в следующем году. Еще один автомобильный мост протяженностью около 600 метров соединит строящийся в Нагатинской пойме парк "Остров мечты" со 2-ым Южнопортовым проездом. Напомним, строительство парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме



Также сообщалось о том, что кварталы ЗИЛа и парк развлечений планируется связать с помощью Крупнейший детский парк развлечений в Нагатинской пойме будет обеспечен современной транспортной инфраструктурой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках презентации проекта парка "Остров мечты" на международной выставке MIPIM в Каннах. Его цитирует агентство "Москва" По словам Хуснуллина, в районе ЗИЛа планируется построить несколько мостов через Москву-реку, один из таких мостов к Варшавскому шоссе планируется начать строить уже в следующем году. Еще один автомобильный мост протяженностью около 600 метров соединит строящийся в Нагатинской пойме парк "Остров мечты" со 2-ым Южнопортовым проездом. Напомним, строительство парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме началось в середине марта прошлого года . Добраться до парка можно будет от платформы ЗИЛ Малого кольца железной дороги, а также от станции метро "Технопарк" Замоскворецкой линии метро. Для этого соорудят специальный переход от станции к парку через проспект Андропова.Также сообщалось о том, что кварталы ЗИЛа и парк развлечений планируется связать с помощью воздушного метро "Стрела" . Подвесным метро хотят соединить три транспортно-пересадочных узла - "Нагатинская", "Парк легенд" и "Технопарк". Пассажиры смогут пересесть со "Стрелы" на станции метро и Московской кольцевой железной дороги. Над рекой ветку "воздушки" совместят с пешеходным мостом: добраться с одного берега на другой можно будет как пешком, так и на поезде.