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[ 16 марта]
Мост от парка "Остров мечты" через Москву-реку начнут строить в следующем году
15 марта 2017 г. | Время публикации 14:05
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Крупнейший детский парк развлечений в Нагатинской пойме будет обеспечен современной транспортной инфраструктурой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках презентации проекта парка "Остров мечты" на международной выставке MIPIM в Каннах. Его цитирует агентство "Москва".

По словам Хуснуллина, в районе ЗИЛа планируется построить несколько мостов через Москву-реку, один из таких мостов к Варшавскому шоссе планируется начать строить уже в следующем году. Еще один автомобильный мост протяженностью около 600 метров соединит строящийся в Нагатинской пойме парк "Остров мечты" со 2-ым Южнопортовым проездом. Напомним, строительство парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме началось в середине марта прошлого года. Добраться до парка можно будет от платформы ЗИЛ Малого кольца железной дороги, а также от станции метро "Технопарк" Замоскворецкой линии метро. Для этого соорудят специальный переход от станции к парку через проспект Андропова.

Также сообщалось о том, что кварталы ЗИЛа и парк развлечений планируется связать с помощью воздушного метро "Стрела". Подвесным метро хотят соединить три транспортно-пересадочных узла - "Нагатинская", "Парк легенд" и "Технопарк". Пассажиры смогут пересесть со "Стрелы" на станции метро и Московской кольцевой железной дороги. Над рекой ветку "воздушки" совместят с пешеходным мостом: добраться с одного берега на другой можно будет как пешком, так и на поезде.
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