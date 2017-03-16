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[ 16 марта]
Навальный подал заявку на антикоррупционный митинг в столице
15 марта 2017 г. | Время публикации 08:07
Последние изменения 12:21
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Оппозиционер Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение в центре столицы 26 марта шествия и митинга против коррупции. Об этом политик сообщил на своем сайте. Заявленная численность участников мероприятия — 15 тысяч человек.

В свою очередь глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил "Интерфаксу" факт подачи этой заявки. Шествие предполагается провести с 14:00 до 17:00 26 марта по маршруту от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд. Также предполагается митинг на улице Охотный ряд, напротив дома 2.
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