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[ 16 марта]
В Москве задержан редактор агентства Regnum
15 марта 2017 г. | Время публикации 12:58
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Шеф-редактор информационного агентства Regnum Юрий Баранчик задержан в столице и находится в Дорогомиловском РОВД. Как сообщил ТАСС главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров, журналиста "взяли сегодня ночью" на съемной квартире. "Сейчас этим делом занимается наш адвокат, мы пожаловались во всевозможные инстанции", - заявил он.

На сайте агентства также появилась информация, что задержание Баранчика было проведено по запросу белорусских властей, которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников Regnum по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни, по которым им грозит до 12 лет заключения. Сам задержанный от комментариев отказался, официальных комментариев полиции Москвы также пока нет.

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