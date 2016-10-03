В Мосгордуме предлагают создать "черный список" водителей машин каршеринга

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать "черный список" водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения на арендованном автомобиле. Соответствующее заявление он сделал агентству "Москва". По его словам, некоторые из нарушителей считают, что не получат штрафа, воспользовавшись арендованным авто: ведение "черного списка" закроет доступ к сервису недобросовестным автолюбителям и поможет частично решить эту проблему.
Кроме того, Шибаев выступил с инициативой обязать компании каршеринга оснащать машины алкозамками, указав, что вождение в нетрезвом виде является одной из наиболее распространенных практик. "Может быть, это будет дорого, но, учитывая количество аварий с участием арендованных автомобилей, я думаю, что это будет выгодно и со временем окупится", - отметил он.
Напомним, 2 октября автомобиль каршеринга Hyundai Solaris на высокой скорости вылетел на обочину и протаранил остановку общественного транспорта на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы. Погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель пытался избежать столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
После аварии оператор каршеринга "Делимобиль" заявил о грядущем внедрении системы, которая будет следить за вождением клиентов и присваивать каждому рейтинг. При нарушениях автоматически применят предусмотренные договором санкции. Также будет усилен контроль над соблюдением скоростного режима.Вся информация о резких движениях, маневрах, нарушении ПДД, в том числе скоростного режима, будет собираться в единую базу мониторинга системы. Аккуратные водители получат бонусы. Также рассматривается возможность внедрения автоматических звуковых сигналов при значительном превышении скорости. Однако технически подобную систему можно внедрить не позднее второго квартала 2017 года.